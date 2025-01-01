Константин Бутаков. Сольный концерт

Резидент «Stand-Up на ТНТ» Константин Бутаков приглашает на вечер настоящего юмора в одном из самых популярных мест Москвы
Его искромётный юмор, наблюдательность и умение находить комическое в повседневности не оставят равнодушными даже самых взыскательных зрителей.
О площадке
Coin Event Hall — современное пространство для концертов и мероприятий на Пятницкой улице рядом с метро Добрынинская. Здесь царит уникальная атмосфера, созданная благодаря:
- Высококачественному звуку, который ценят лучшие комики страны.
- Уюту и продуманности зала, идеально подходящего для стендап-концертов.
- Быстрому обслуживанию, разнообразному меню и широкому выбору напитков, которые обеспечат комфорт и настроение каждому гостю.
Почему стоит посетить?
- Константин Бутаков — финалист «Открытого микрофона» и один из самых ярких представителей современного стендапа.
- Coin Event Hall — место, где выступали такие комики, как Виктория Складчикова, Нурлан Сабуров, Иван Абрамов, Стас Старовойтов и другие.
- Возможность насладиться атмосферой живого юмора и прекрасно провести время.
Организационная информация
- Стоимость билета на диване указана за весь диван. Количество гостей должно соответствовать числу мест на диване.
- Рекомендуется приходить за 30 минут до начала концерта, чтобы избежать задержек с заказами и успеть насладиться атмосферой зала.
Приходите, чтобы зарядиться позитивом и насладиться ярким выступлением Константина Бутакова в одной из лучших стендап-площадок столицы!