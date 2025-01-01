Константин Бутаков. Сольный концерт

Резидент «Stand-Up на ТНТ» Константин Бутаков приглашает на вечер настоящего юмора в одном из самых популярных мест Москвы

Его искромётный юмор, наблюдательность и умение находить комическое в повседневности не оставят равнодушными даже самых взыскательных зрителей.

О площадке

Coin Event Hall — современное пространство для концертов и мероприятий на Пятницкой улице рядом с метро Добрынинская. Здесь царит уникальная атмосфера, созданная благодаря:

Высококачественному звуку, который ценят лучшие комики страны.

Уюту и продуманности зала, идеально подходящего для стендап-концертов.

Быстрому обслуживанию, разнообразному меню и широкому выбору напитков, которые обеспечат комфорт и настроение каждому гостю.

Почему стоит посетить?

Константин Бутаков — финалист «Открытого микрофона» и один из самых ярких представителей современного стендапа.

Coin Event Hall — место, где выступали такие комики, как Виктория Складчикова, Нурлан Сабуров, Иван Абрамов, Стас Старовойтов и другие.

Возможность насладиться атмосферой живого юмора и прекрасно провести время.

Организационная информация

Стоимость билета на диване указана за весь диван. Количество гостей должно соответствовать числу мест на диване.

Рекомендуется приходить за 30 минут до начала концерта, чтобы избежать задержек с заказами и успеть насладиться атмосферой зала.

Приходите, чтобы зарядиться позитивом и насладиться ярким выступлением Константина Бутакова в одной из лучших стендап-площадок столицы!