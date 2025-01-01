Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Константин Бутаков. Сольный концерт
Билеты от 900₽
Киноафиша Константин Бутаков. Сольный концерт

Константин Бутаков. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Резидент «Stand-Up на ТНТ» Константин Бутаков приглашает на вечер настоящего юмора в одном из самых популярных мест Москвы

Его искромётный юмор, наблюдательность и умение находить комическое в повседневности не оставят равнодушными даже самых взыскательных зрителей.

О площадке
Coin Event Hall — современное пространство для концертов и мероприятий на Пятницкой улице рядом с метро Добрынинская. Здесь царит уникальная атмосфера, созданная благодаря:

  • Высококачественному звуку, который ценят лучшие комики страны.
  • Уюту и продуманности зала, идеально подходящего для стендап-концертов.
  • Быстрому обслуживанию, разнообразному меню и широкому выбору напитков, которые обеспечат комфорт и настроение каждому гостю.

Почему стоит посетить?

  • Константин Бутаков — финалист «Открытого микрофона» и один из самых ярких представителей современного стендапа.
  • Coin Event Hall — место, где выступали такие комики, как Виктория Складчикова, Нурлан Сабуров, Иван Абрамов, Стас Старовойтов и другие.
  • Возможность насладиться атмосферой живого юмора и прекрасно провести время.

Организационная информация

  • Стоимость билета на диване указана за весь диван. Количество гостей должно соответствовать числу мест на диване.
  • Рекомендуется приходить за 30 минут до начала концерта, чтобы избежать задержек с заказами и успеть насладиться атмосферой зала.

Приходите, чтобы зарядиться позитивом и насладиться ярким выступлением Константина Бутакова в одной из лучших стендап-площадок столицы!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
21:40 от 900 ₽
15 августа
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
21:40 от 900 ₽
29 августа
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
19:20 от 900 ₽

В ближайшие дни

Fantine
16+
Джаз
Fantine
7 сентября в 20:00 Louis The Claw
от 3500 ₽
«Стендап Интуиция». Шоу. Съёмка
18+
Юмор
«Стендап Интуиция». Шоу. Съёмка
24 июля в 19:00 Still Standup Moscow
от 750 ₽
Женский на Патриках
18+
Юмор
Женский на Патриках
28 августа в 21:00 Stand Up Патрики
от 950 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше