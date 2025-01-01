Меню
Женя Любич
Билеты от 2000₽
Киноафиша Женя Любич

Женя Любич

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Женя Любич: концертная программа от главной русской француженки Петербурга

Уникальная возможность для всех любителей музыки и театра — концерт Жени Любич в клубе Игоря Бутмана. Эта талантливая певица и автор песен завоевала сердца слушателей своим неповторимым стилем и мелодичностью.

Кто такая Женя Любич?

Женя Любич — выдающаяся фигура на музыкальной сцене Петербурга, известная своим глубоким лиризмом и обаянием. Её творчество сочетает в себе элементы французского шансона и русской поп-музыки, что делает её концерты по-настоящему атмосферными.

Что ожидать от концерта?

На концерте звучат не только любимые хиты, но и новые композиции, которые отражают личный и профессиональный путь певицы. Интерпретации классических произведений и авторские песни создадут уникальную атмосферу, позволяя зрителям полностью погрузиться в мир музыки и эмоций.

Информация для зрителей

Концерт пройдет в уютной атмосфере клуба Игоря Бутмана, что позволит насладиться не только музыкой, но и общением с артистом. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Женя Любич

Февраль
19 февраля четверг
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 2000 ₽

Фотографии

Женя Любич

