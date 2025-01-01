Три аккордеона. Мировые хиты

Концертное шоу аккордеонистов: классика, джаз и поп-музыка

Приглашаем вас на уникальное концертное шоу с участием трех виртуозов аккордеона: Сергея Осокина, Николая Мирошника и Алексея Соколова. В программе звучат произведения разных стилей — от классики до джаза и поп-музыки. Вы услышите такие имена, как Сен-Санс, Гальяно, Пьяццолла, Эллингтон и многие другие.

Музыка, которая передает эмоции

Аккордеон обладает удивительной способностью передавать всю палитру человеческих эмоций — от глубокой печали до безудержной радости. Его звучание часто ассоциируется с Парижем, Монмартром и Елисейскими полями. В программе вы услышите такие знаменитые мелодии, как «Жизнь в розовом цвете» (визитная карточка Эдит Пиаф) и «Под небом Парижа» Х. Жиро.

Французский блок программы

Французская часть программы включает популярные композиции, такие как «Танго для Клод» Р. Гальяно и знаменитые танго А. Пьяццоллы, а также «Кумпарсита» Х. Родригеса. Оригинальные аккордеонные версии джазовых хитов, таких как «Караван» Х. Тизола и «C jam blues» Д. Эллингтона, создадут неповторимую атмосферу.

Зажигательные ритмы и классические произведения

Виртуозы исполнят искрометные болгарские танцы и греческий «Сиртаки» М. Теодоракиса. Классика будет представлена такими произведениями, как «Кукушка» Ж. Дакена и «Лебедь» К. Сен-Санса. Также в программе — переложения известных советских песен, например, «Неудачное свидание» А. Цфасмана и «Ходит песенка по кругу» О. Фельцмана.

Об исполнителях

Сергей Осокин — лауреат более двадцати международных конкурсов, аккордеонист, известный в России и за рубежом. Он соединяет академическое искусство, джаз и мюзет, активно гастролируя по России, Европе, Азии и Северной Америке.

Николай Мирошник — востребованный аккордеонист в эстрадно-джазовом жанре, лауреат множества конкурсов и фестивалей, мастер импровизации.

Алексей Соколов — многократный победитель международных конкурсов, выпускник знаменитого Berklee College of Music. Он выступал в России, Европе, Израиле, Канаде и США, принимая участие в джазовых фестивалях в разных странах.

Обратите внимание, что программа может быть изменена.