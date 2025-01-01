Новогодняя песочная сказка Щелкунчик

Музыкальный спектакль с песочной анимацией от ансамбля солистов «Эрмитаж»

В канун Рождества, когда воздух наполняется ожиданием чудес, ансамбль солистов «Эрмитаж» приглашает на уникальное музыкально-песочное шоу «Щелкунчик» . Это представление олицетворяет дух Рождества, любви и веры в чудеса.

Новый взгляд на классическую сказку

«Щелкунчик» Гофмана — это не просто новогодняя сказка, а символ волшебства, знакомый многим поколениям. В этом спектакле знаменитая история раскрывается в оригинальной интерпретации, сочетая виртуозную музыку, выразительное слово и волшебные песочные картины.

Чтение Вадима Норштейна

Актер театра и кино Вадим Норштейн с помощью своих чтений погрузит зрителей в атмосферу рождественского волшебства. Его мастерство придаст особую атмосферу и оживит историю, в которой игрушки и чудеса становятся частью реальности.

Песочная анимация Лидии Миллер

Мастер песочной анимации Лидия Миллер создаст завораживающие картины прямо на глазах у зрителей. Волшебные изображения, появляясь из песка, будут передавать суть сказки, погружая в мир рождественских чудес.

Музыка Чайковского в исполнении Ансамбля солистов «Эрмитаж»

Незабываемая музыка Петра Чайковского, исполняемая Ансамблем солистов «Эрмитаж», станет великолепным сопровождением для этого представления. Мелодии, которые любят и ценят на протяжении веков, создадут настоящую атмосферу волшебства и подарят зрителям незабываемые эмоции.

О коллективе «Эрмитаж»

Ансамбль солистов «Эрмитаж» — это выдающийся московский коллектив, признанный за свое мастерство и уникальное звучание. Руководит ансамблем Илья Норштейн, талантливый дирижер и музыкант, активно участвующий в культурных проектах и музыкальных фестивалях. Каждый солист ансамбля воплощает в жизнь собственные творческие идеи, что придает коллективу неповторимую яркость.

Подарок новогоднего волшебства

Это представление — идеальный способ продлить магию новогодних праздников. В мире, где добро всегда побеждает зло, а любовь творит чудеса, каждый зритель найдет для себя частичку волшебства.