Концерт "От Бродвея до Сочи". Эндрю МакФадден

Концерт Эндрю МакФаддена и группы «Skyscrapers» в Сочи

В зале органной и камерной музыки имени Дебольской зрителей ждет удивительное музыкальное событие. Джазовый вокалист из Нью-Йорка Эндрю МакФадден представит свои лучшие номера вместе с группой «Skyscrapers». Это вечеринка, на которой все любители джазового вокала найдут что-то для себя.

Многообразие музыкальных стилей

Эндрю МакФадден славится своим уникальным стилем исполнения. В его репертуаре звучат песни в самых различных стилях – от джаза и соула до рока и поп-музыки. Среди его любимых исполнителей можно встретить таких легенд, как Фрэнк Синатра, Нэт Кинг Коул, Би Би Кинг и Эд Ширан.

Опыт и гастроли

МакФадден на протяжении всей своей карьеры выступал на сценах более чем в 20 странах по всему миру. Он гастролировал на четырех континентах и оставил свой след в музыкальных сердцах зрителей. Его первый визит в Россию состоялся более 10 лет назад, и с тех пор он регулярно радует публику своими выступлениями в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург.

Ожидания от концерта

Концерт Эндрю обещает быть насыщенным и увлекательным. Он вдохновлен красотой и культурой России и с нетерпением ждет нового общения с российскими поклонниками. Учитывая его широкий диапазон музыкальных стилей, это мероприятие подойдет как любителям джаза, так и поклонникам других жанров.

Не упустите возможность насладиться волшебством музыки в исполнении Эндрю МакФаддена и группы «Skyscrapers». Это будет незабываемый вечер!