Sunset Jazz на берегу моря. Романтические баллады и интеллектуальный джаз

Джаз на берегу Черного моря

Проведите вечер, наслаждаясь интеллектуальным джазом под звуки моря!

Что вас ожидает:

Каждое воскресенье на берегу моря в легендарной кофейне Khosta Spot вас ждет уникальное музыкальное событие — Sunset Jazz.

Музыка и атмосфера

Джазовый квартет: В исполнении квартета, состоящего из саксофона, контрабаса, фортепиано и барабанов, вы услышите произведения таких мастеров, как Майлз Дэвис, Джон Колтрейн, Чика Кориа и Хорас Сильвер.

В исполнении квартета, состоящего из саксофона, контрабаса, фортепиано и барабанов, вы услышите произведения таких мастеров, как Майлз Дэвис, Джон Колтрейн, Чика Кориа и Хорас Сильвер. Романтическая атмосфера: Погружайтесь в мир джаза на фоне шумящих морских волн и свежего бриза.

Услуги

Кухня и бар: На месте работают кухня и бар, предлагающие разнообразные блюда и напитки.

Подарите себе вечер, наполненный глубокими мелодиями и атмосферой расслабления. Насладитесь джазовыми композициями в идеальных условиях — под звуки моря и с бокалом любимого напитка.

Не пропустите: каждое воскресенье в Khosta Spot. Окунитесь в мир романтического джаза и интеллектуальных баллад!