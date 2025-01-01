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Sunset Jazz на берегу моря. Романтические баллады и интеллектуальный джаз
Киноафиша Sunset Jazz на берегу моря. Романтические баллады и интеллектуальный джаз

Sunset Jazz на берегу моря. Романтические баллады и интеллектуальный джаз

Постановка
Khosta Spot 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джаз на берегу Черного моря

Проведите вечер, наслаждаясь интеллектуальным джазом под звуки моря!

Что вас ожидает:

Каждое воскресенье на берегу моря в легендарной кофейне Khosta Spot вас ждет уникальное музыкальное событие — Sunset Jazz.

Музыка и атмосфера

  • Джазовый квартет: В исполнении квартета, состоящего из саксофона, контрабаса, фортепиано и барабанов, вы услышите произведения таких мастеров, как Майлз Дэвис, Джон Колтрейн, Чика Кориа и Хорас Сильвер.
  • Романтическая атмосфера: Погружайтесь в мир джаза на фоне шумящих морских волн и свежего бриза.

Услуги

  • Кухня и бар: На месте работают кухня и бар, предлагающие разнообразные блюда и напитки.

Подарите себе вечер, наполненный глубокими мелодиями и атмосферой расслабления. Насладитесь джазовыми композициями в идеальных условиях — под звуки моря и с бокалом любимого напитка.

Не пропустите: каждое воскресенье в Khosta Spot. Окунитесь в мир романтического джаза и интеллектуальных баллад!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 29 июля
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:30 от 1000 ₽
Сочи, 3 августа
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:30 от 900 ₽
Сочи, 10 августа
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:30 от 900 ₽
Сочи, 17 августа
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:00 от 900 ₽
Сочи, 24 августа
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:00 от 900 ₽
Сочи, 31 августа
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:00 от 900 ₽
Сочи, 7 сентября
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:00 от 900 ₽
Сочи, 14 сентября
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:00 от 900 ₽
Сочи, 21 сентября
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
18:00 от 900 ₽
Сочи, 28 сентября
Khosta Spot Сочи, Ялтинская, 2/8а
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