Sunset Jazz на берегу моря. Романтические баллады и интеллектуальный джаз

Проведите вечер, наслаждаясь интеллектуальным джазом под звуки моря!
Что вас ожидает:
Каждое воскресенье на берегу моря в легендарной кофейне Khosta Spot вас ждет уникальное музыкальное событие — Sunset Jazz.
Музыка и атмосфера
Услуги
Подарите себе вечер, наполненный глубокими мелодиями и атмосферой расслабления. Насладитесь джазовыми композициями в идеальных условиях — под звуки моря и с бокалом любимого напитка.
Не пропустите: каждое воскресенье в Khosta Spot. Окунитесь в мир романтического джаза и интеллектуальных баллад!