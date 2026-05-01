Запоминающийся спектакль «Кому я нужен...» приглашает зрителей в маленький грузинский городок, полный страстей и мелодий. Режиссер и автор инсценировки Артур Марченко создает уникальную атмосферу, где смешиваются любовь и долг, прошлое и будущее.
Неудачник-режиссер, отчаявшись дождаться признания, покидает свой театр и отчий дом. Чиновник оказывается в плену чувств, не в силах выбрать между любовью и долгом. Чудаковатый мечтатель предпринимает невероятное: он везет через всю Европу гроб с останками грузинского деятеля, чтобы похоронить его на родине. Эта история о нас всех — о любви, радости и боли, о поиске своего места в жизни, когда кажется, что ты никому не нужен.
Уникальная сценография от Якоба Бжечека, декорации от Николая Новикова, Маруси Монич и Екатерины Коломенской создают захватывающий визуальный ряд. Пластика — Юлия Садовская, костюмы — команда Театрального Товарищества «Туман». Музыкальное оформление и звукорежиссура — Артур Марченко и Максим Калашник.
