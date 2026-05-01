«Монахиня из Борли. Возвращение»
Кому я нужен...
Киноафиша Кому я нужен...

Спектакль Кому я нужен...

Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+
О спектакле

Спектакль «Кому я нужен...» от Театрального Товарищества «Туман»

Запоминающийся спектакль «Кому я нужен...» приглашает зрителей в маленький грузинский городок, полный страстей и мелодий. Режиссер и автор инсценировки Артур Марченко создает уникальную атмосферу, где смешиваются любовь и долг, прошлое и будущее.

Сюжет

Неудачник-режиссер, отчаявшись дождаться признания, покидает свой театр и отчий дом. Чиновник оказывается в плену чувств, не в силах выбрать между любовью и долгом. Чудаковатый мечтатель предпринимает невероятное: он везет через всю Европу гроб с останками грузинского деятеля, чтобы похоронить его на родине. Эта история о нас всех — о любви, радости и боли, о поиске своего места в жизни, когда кажется, что ты никому не нужен.

Почему стоит посмотреть?

  • Затрагивает глубокие темы, заставляя смеяться сквозь слезы.
  • Грузинский колорит, искрометный юмор и яркие характеры.
  • Актуальные для каждого истории, о мечтах и борьбе с обстоятельствами.
  • Честный и пронзительный разговор о любви и предназначении.

Создание спектакля

Уникальная сценография от Якоба Бжечека, декорации от Николая Новикова, Маруси Монич и Екатерины Коломенской создают захватывающий визуальный ряд. Пластика — Юлия Садовская, костюмы — команда Театрального Товарищества «Туман». Музыкальное оформление и звукорежиссура — Артур Марченко и Максим Калашник.

Актерский состав

  • Гела Кадакидзе — Савелий Наумов
  • Рамаз Такашвили — Егор Волнов
  • Сандро Квемоклидзе — Иван Степанов
  • Нана Гогнидзе — Маруся Монич
  • Рафиэл Зумбадзе — Юрий Бабанов
  • Режиссер театра Руставели, тетя Вера — Георгий Непаридзе

Театральное Товарищество «Туман» ждет вас на спектакле, который оставит незабываемое впечатление!

Режиссер
Артур Марченко
В ролях
Май
Июнь
28 мая четверг
19:00
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
от 1500 ₽
26 июня пятница
19:00
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
от 1500 ₽

Фотографии

