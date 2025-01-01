Спектакль Поминальная молитва

Жизнь за чертой оседлости в дореволюционной России

Добрые, простодушные жители Анатовки — русские, евреи, украинцы — живут в гармонии, несмотря на тяготы. Их быт пропитан юмором и любовью к жизни, но тихое местечко уже ощущает приближение беды.

На пороге перемен

Гонения на евреев и народные волнения с «большой земли» начинают разрушать устоявшийся уклад. Ветер перемен грозит превратить их жизнь в хаос.

Сила веры и любви

Тевье, молочник и глава семьи, отражает в своих горьких словах общую боль и надежду: «Да, мы Богом избранный народ, но иногда выбирай кого-нибудь другого». Вера, юмор и любовь становятся единственным спасением для его семьи.

Историческая трагедия с человеческим лицом

Вихрь перемен врывается в жизни героев, но даже на фоне исторических потрясений они находят силы смеяться, когда плакать уже невозможно.