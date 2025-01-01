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Поминальная молитва
Билеты от 1500₽
Киноафиша Поминальная молитва

Спектакль Поминальная молитва

Постановка
МОСТ 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Жизнь за чертой оседлости в дореволюционной России

Добрые, простодушные жители Анатовки — русские, евреи, украинцы — живут в гармонии, несмотря на тяготы. Их быт пропитан юмором и любовью к жизни, но тихое местечко уже ощущает приближение беды.

На пороге перемен
Гонения на евреев и народные волнения с «большой земли» начинают разрушать устоявшийся уклад. Ветер перемен грозит превратить их жизнь в хаос.

Сила веры и любви
Тевье, молочник и глава семьи, отражает в своих горьких словах общую боль и надежду: «Да, мы Богом избранный народ, но иногда выбирай кого-нибудь другого». Вера, юмор и любовь становятся единственным спасением для его семьи.

Историческая трагедия с человеческим лицом
Вихрь перемен врывается в жизни героев, но даже на фоне исторических потрясений они находят силы смеяться, когда плакать уже невозможно.

Режиссер
Георгий Долмазян
В ролях
Всеволод Гусейнов
Наталья Дедейко
Ксения Берелет
Юлия Вергун
Татьяна Станиславская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 августа
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
19:00 от 1500 ₽
28 августа
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
19:00 от 1500 ₽
25 сентября
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
19:00 от 1500 ₽
26 сентября
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Поминальная молитва Поминальная молитва Поминальная молитва Поминальная молитва Поминальная молитва Поминальная молитва Поминальная молитва Поминальная молитва Поминальная молитва Поминальная молитва Поминальная молитва Поминальная молитва

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