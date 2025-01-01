Меню
Комедия о вдове
Киноафиша Комедия о вдове

Спектакль Комедия о вдове

Постановка
Симоновская сцена театра Вахтангова 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

По мотивам пьесы Лопе де Вега «Валенсианская вдова»

Создатели спектакля выражают свою любовь к поэзии, музыке и театральному пафосу, сочетая эти элементы с подлинной романтикой и юмором. В своей постановке они стремятся передать дух молодости и безумия, создавая уникальную атмосферу на сцене.

Сюжет и персонажи
Сюжет испанской приключенческой комедии не нов, но в исполнении режиссёров он приобретает особый оттенок. Молодая вдова Леонарда, объект восхищения всей Валенсии, не соглашается выйти замуж повторно, несмотря на уговорами дяди Лусенсьо и ночные серенады. Она решает посвятить свою жизнь служению Господу и достойно нести вдовье званье, но сталкивается с трудностью, когда любовь неожиданно приходит в её жизнь, нарушая её планы.

Любовь как главный мотив
Любовь становится движущей силой всего спектакля, приводя героев в отчаяние, толкая на безрассудные поступки, запутывая и водя за собой. Бледный свет Луны и маски, скрывающие лица, символизируют тайны сердец и внутреннюю борьбу персонажей.

Режиссёрские решения и поиск музыкальности
Сложность и необычность режиссёрских решений заключаются в их простоте и игровой природе действия. Авторы постановки стремились найти баланс между условностью маски и подлинным переживанием, а также придать словам музыкальность. Это подчеркивает, как классические тексты могут говорить о современных мыслях и переживаниях.

Классика и современность
Вдохновляясь классическими произведениями, авторы спектакля стремятся показать, что в наши дни классика может звучать революционно. Михаил Чехов говорил: «Торжественность, сила, героизм и сознательное стремление к высокой цели встречаются на каждом шагу в классической литературе… В наши дни и в нашем обществе классические вещи не могут прозвучать иначе, чем революционно».

Авторы постановки
Спектакль поставили выпускники Театрального института имени Б.В. Щукина, курс режиссёра Александра Коручекова, которые привнесли свою уникальную интерпретацию в этот классический текст.

В ролях
Евгения Ивашова
Ян Гахарманов
Ян Гахарманов
Даниил Можаев
Даниил Можаев
Данила Гнидо
Николай Лиханов

