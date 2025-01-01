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Философия другого переулка
Билеты от 2000₽
Киноафиша Философия другого переулка

Спектакль Философия другого переулка

Постановка
Среда 21 18+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Философское панк-кабаре по Александру Пятигорскому

В 2025 году в Москве небольшая художественная компания решилась на смелый эксперимент. Основой для нового спектакля стала книга Александра Пятигорского «Философия одного переулка». Команда решила не просто пересказать мысли автора, а создать нечто совершенно уникальное, вплетая в текст свои собственные идеи и переживания.

О спектакле

Пятигорский славится своим изящным философским стендапом, и именно этот стиль вдохновил наших артистов. Они постарались передать энергию автора, создав нечто вроде философского панк-кабаре. Зрителей ждёт незабываемое путешествие, полное веселья и глубокой размышлений, которое отражает атмосферу как страниц книги, так и жизни за окном.

Команда спектакля

Интересно, что в этом проекте участвуют люди, занимающиеся не своим привычным делом. Поэт Родионов и драматург Троепольская станут стендаперами, а актер Скворцов и художник Федоричев попробуют себя в роли музыкантов. Единственной, кто останется верна своей роли, будет Ирина Корина.

Цитата Пятигорского

Александр Пятигорский в своём курсе «Введение в буддийскую философию» в 2007 году сказал: «Внутренней свободы нет вообще, это даже не иллюзия. Свобода, как и девственность, добродетель или честь, одна — она же внутренняя, она же и внешняя. Она не делится как ломтик сыра или апельсин. Но те, кто стремятся к вашему моральному, интеллектуальному или политическому порабощению, уже в течение трехсот лет культивируют идею о двух свободах: внутренней и внешней.» Эта мысль станет отправной точкой для размышлений во время спектакля.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность увидеть это уникальное представление, которое объединяет философию, искусство и живую атмосферу панк-кабаре. Мы уверены, что каждый зритель найдёт в нём что-то своё.

Режиссер
Андрей Родионов
В ролях
Андрей Родионов
Петр Скворцов
Екатерина Троепольская
Егор Федоричев

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 сентября
Среда 21 Москва, Ст.Басманная, 15, стр. 1
19:30 от 2000 ₽
10 сентября
Среда 21 Москва, Ст.Басманная, 15, стр. 1
19:30 от 2000 ₽

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