Спектакль Философия другого переулка

Философское панк-кабаре по Александру Пятигорскому

В 2025 году в Москве небольшая художественная компания решилась на смелый эксперимент. Основой для нового спектакля стала книга Александра Пятигорского «Философия одного переулка». Команда решила не просто пересказать мысли автора, а создать нечто совершенно уникальное, вплетая в текст свои собственные идеи и переживания.

О спектакле

Пятигорский славится своим изящным философским стендапом, и именно этот стиль вдохновил наших артистов. Они постарались передать энергию автора, создав нечто вроде философского панк-кабаре. Зрителей ждёт незабываемое путешествие, полное веселья и глубокой размышлений, которое отражает атмосферу как страниц книги, так и жизни за окном.

Команда спектакля

Интересно, что в этом проекте участвуют люди, занимающиеся не своим привычным делом. Поэт Родионов и драматург Троепольская станут стендаперами, а актер Скворцов и художник Федоричев попробуют себя в роли музыкантов. Единственной, кто останется верна своей роли, будет Ирина Корина.

Цитата Пятигорского

Александр Пятигорский в своём курсе «Введение в буддийскую философию» в 2007 году сказал: «Внутренней свободы нет вообще, это даже не иллюзия. Свобода, как и девственность, добродетель или честь, одна — она же внутренняя, она же и внешняя. Она не делится как ломтик сыра или апельсин. Но те, кто стремятся к вашему моральному, интеллектуальному или политическому порабощению, уже в течение трехсот лет культивируют идею о двух свободах: внутренней и внешней.» Эта мысль станет отправной точкой для размышлений во время спектакля.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность увидеть это уникальное представление, которое объединяет философию, искусство и живую атмосферу панк-кабаре. Мы уверены, что каждый зритель найдёт в нём что-то своё.