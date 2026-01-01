Спектакль «Самоубийца» по Н. Эрдману: размышления о человеческой природе

В Студии театрального искусства (СТИ) пройдет спектакль режиссера Сергея Женовача по пьесе Н.Р. Эрдмана «Самоубийца». В центре сюжета — мысли главного героя, Семена Семеновича Подсекальникова, о жизни, работе и любви.

Спектакль был номинирован на национальную театральную премию «Золотая Маска» в 2016 году в категориях «Лучший спектакль в драме, малая форма» и «Лучшая работа режиссера». Кроме того, Сергей Женовач и Александр Боровский получили премию «Хрустальная Турандот» за лучшую режиссуру и сценографию в 2015 году.

По словам Сергея Женовача: «Наш спектакль — это высказывание о том, что происходит сейчас с людьми. Мысль главного героя о том, что «жить хочется», может показаться обывательской, но она важна для нас». Спектакль будет интересен тем, кто ищет глубокие размышления о человеческой природе и современном обществе.

Вячеслав Евлантьев, сыгравший Подсекальникова, был награжден Международной премией Станиславского в номинации «Перспектива» и театральной премией газеты «Московский комсомолец» за свою роль.