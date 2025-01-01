Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Комедия о Фроле Скобееве
Билеты от 800₽
Киноафиша Комедия о Фроле Скобееве

Спектакль Комедия о Фроле Скобееве

Постановка
Историко-этнографический театр 12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Фрол Скобеев»: Жизнь, Авантюры и Любовь в XVII веке

Действие этого увлекательного спектакля происходит в XVII веке и знакомит зрителей с Фролом Скобеевым — бедным дворянином с ярким и отчаянным характером. Фрол — настоящий «игрок», лихой авантюрист и неутомимый предприниматель, который превращает свою жизнь в цепь рискованных затей. Он всегда находит выход из любых ситуаций, перехитрив всех вокруг, и становится победителем, рисуя образ одного из прекраснейших русских жизнеутверждающих типов.

Фрол решает осуществить почти невозможное: жениться на стольничьей дочери Аннушке. И, о чудо, ему это удается! Он не только проводит хитроумную махинацию, чтобы завоевать сердце гордой красавицы, но и помогает своей сестре Варваре выйти замуж за стольничьего сына Савву Лычикова, тем самым повышая социальный статус всей своей семьи.

Русская Жизнь и Поэтические Моменты

На сцене мы увидим повесть об отчаянном русском человеке, который, не задумываясь о последствиях, бросается в любые опасные замыслы, стремясь стать победителем, а не побежденным. Проектируя русскую жизнь XVII века, постановщик Михаил Мизюков создает атмосферу, в которую зрители погружаются с головой.

Спектакль насыщен старой русской речью, а в моменты, когда герои говорят о любви, в текст вплетаются роскошные стихотворные фрагменты. Эти поэтические и трепетные моменты достойны быть выражены только стихом, что придает действию особую глубину.

Семейный Спектакль для Каждого Поколения

В этом красивом спектакле, предназначенном для семейного просмотра, каждое поколение найдет что-то близкое и понятное. Сценография Марии Утробиной, главной идеей которой стала русская карусель, превращает действие в непрерывное и захватывающее движение, создавая весёлую и пьянящую круговерть — такой и является жизнь в бессмертной комедии Аверкиева.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
18:00 от 800 ₽
10 октября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Гала-концерт традиционного кукольного искусства
0+
Кукольный
Гала-концерт традиционного кукольного искусства
19 сентября в 15:00 Театр кукол им. Образцова
от 800 ₽
Ученая семейка и роботы
0+
Детский Иммерсивный
Ученая семейка и роботы
21 августа в 12:00 Центральный дом актера
от 1500 ₽
Чистый понедельник
16+
Премьера Драма
Чистый понедельник
28 ноября в 19:00 Театр Сатиры
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше