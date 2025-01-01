Спектакль Комедия о Фроле Скобееве

Действие этого увлекательного спектакля происходит в XVII веке и знакомит зрителей с Фролом Скобеевым — бедным дворянином с ярким и отчаянным характером. Фрол — настоящий «игрок», лихой авантюрист и неутомимый предприниматель, который превращает свою жизнь в цепь рискованных затей. Он всегда находит выход из любых ситуаций, перехитрив всех вокруг, и становится победителем, рисуя образ одного из прекраснейших русских жизнеутверждающих типов.
Фрол решает осуществить почти невозможное: жениться на стольничьей дочери Аннушке. И, о чудо, ему это удается! Он не только проводит хитроумную махинацию, чтобы завоевать сердце гордой красавицы, но и помогает своей сестре Варваре выйти замуж за стольничьего сына Савву Лычикова, тем самым повышая социальный статус всей своей семьи.
На сцене мы увидим повесть об отчаянном русском человеке, который, не задумываясь о последствиях, бросается в любые опасные замыслы, стремясь стать победителем, а не побежденным. Проектируя русскую жизнь XVII века, постановщик Михаил Мизюков создает атмосферу, в которую зрители погружаются с головой.
Спектакль насыщен старой русской речью, а в моменты, когда герои говорят о любви, в текст вплетаются роскошные стихотворные фрагменты. Эти поэтические и трепетные моменты достойны быть выражены только стихом, что придает действию особую глубину.
В этом красивом спектакле, предназначенном для семейного просмотра, каждое поколение найдет что-то близкое и понятное. Сценография Марии Утробиной, главной идеей которой стала русская карусель, превращает действие в непрерывное и захватывающее движение, создавая весёлую и пьянящую круговерть — такой и является жизнь в бессмертной комедии Аверкиева.