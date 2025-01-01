Спектакль «Мама»: Драма о семейных отношениях и одиночестве

Спектакль «Мама» рассказывает о женщине на грани нервного срыва. Ее дети выросли и живут своей жизнью, а муж заметно отдалился. Режиссером спектакля является Егор Трухин, который известен своими предыдущими театральными проектами.

Актуальные проблемы семьи

Этот спектакль создан в рамках «Лаборатории режиссёрских дебютов» — сотрудничества МХТ и фестиваля «Уроки режиссуры», который является биеннале театрального искусства. «Мама» — один из спектаклей по мотивам пьесы французского драматурга Флориана Зеллера, автора известной «семейной трилогии», в которую также входят пьесы «Папа» и «Сын».

Темы и персонажи

Драмы Зеллера акцентируют внимание на современных проблемах семьи и ментальном здоровье. Эти темы находят отклик в сердцах зрителей, ведь они затрагивают насущные вопросы, касающиеся каждого. В одном из интервью Зеллер отметил, что его герои — это «люди с трещинами». Он умеет страдать и сострадать, что, по его мнению, является важным качеством для писателя. Героине пьесы «Мама» — женщине, испытывающей непростые эмоции, сложно не сочувствовать.

Мнение режиссера

Егор Трухин делится своими размышлениями о спектакле: «Я думаю, мы все в какой-то степени вынуждены «бросать» своих мам, когда уезжаем в свою жизнь из родного города, из дома, где выросли. Мне кажется, эта пьеса не только о одиночестве матери, но и обо всех одиноких людях. Про отсутствие диалога между людьми. Наш спектакль — попытка понять и почувствовать, что может произойти с человеком, который остается в полном одиночестве».

Спектакль «Мама» будет интересен всем, кто любит драмы о семейных отношениях и затрагивает проблемы одиночества.