Спектакль Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева

Концерт Ансамбля имени В.С. Локтева

Настоящим праздником для всей семьи станет концерт знаменитого Ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева. Этот коллектив уже завоевал сердца зрителей как в России, так и за границей.

Высокое художественное мастерство. Французские критики отмечают, что «Детский Ансамбль имени Локтева поразил всех высоким художественным мастерством». Эта оценка подтверждает статус ансамбля как национального достояния России и его значимость на мировой сцене.

Долговечность и популярность. За 85 лет своего существования ансамбль не только расчертил карту выступлений в России и странах СНГ, но и в многих государствах Европы, Азии и Америки. Их гастроли везде встречаются с восторженными отзывами профессионалов.

Уникальный коллектив. Ансамбль песни и пляски имени Локтева представляет собой уникальный художественный коллектив, включающий разные хоры, оркестры, хореографические группы и духовой оркестр. Это позволяет разнообразить его конкурсный репертуар.

Разнообразие репертуара. В программу входят песни и танцы народов мира, а также музыкальные произведения как русских, так и зарубежных композиторов. Учтите, что программа может подвергаться изменениям.

Продолжительность мероприятия. Концерт состоит из двух отделений по 45 минут, что позволяет зрителям насладиться атмосферой творчества и artistry.