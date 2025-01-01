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Женитьба
Билеты от 1000₽
Киноафиша Женитьба

Спектакль Женитьба

Постановка
Театр им. Маяковского 12+
Продолжительность 3 часа с антрактом
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Совершенно невероятное событие в 2-х действиях

Пьеса Николая Гоголя «Женитьба» получила своеобразную трактовку в постановке Сергея Арцибашева. Гоголь сам назвал свое произведение «совершенно невероятным событием», и, действительно, пьеса продолжает поражать своей актуальностью и универсальностью, не теряя своей популярности уже почти два века. Арцибашев привнес в классическое произведение яркие элементы народной души, сделав песенно-романсовое начало определяющим лирическим элементом спектакля.

Театральная эклектика
Режиссер сочетал элементы народной культуры с эксцентричными театральными средствами. Спектакль напоминает блюдо в дорогом ресторане, где горечь искусства уравновешивается сладким, а кислоту перебивают пряности. Сценограф Олег Шейнцис создал оформление, в котором сочетались яркие и громкие образы с элегантной умеренностью, создавая в спектакле баланс между комедийными и мистическими элементами. Эстрадные номера в исполнении женихов соседствуют с мистической игрой зеркал и пугающими образами, как, например, Кочкарев, который выскакивает из-за зеркала.

Энергия и эмоции героев
В спектакле представлены нелепые, несчастливые и в то же время славные герои, которые, несмотря на все усилия, не могут найти родственную душу. Арцибашев извлек из текста Гоголя мощную энергетику, которая была подхвачена актерами и передана зрителям. Высокие моменты спектакля, полные мучительной надежды и отчаяния, находят отклик в сердцах зрителей, а финальные аплодисменты стали настоящим признанием успешной постановки.

Интеллигентное оформление и зрелищность
Оформление спектакля является важным аспектом, при этом создается впечатление, что режиссеру удалось сохранить интеллигентную эстетику, несмотря на присутствие ярких и порой фривольных элементов. Это делает спектакль не только театральным произведением, но и важной частью культурной жизни, привлекающей внимание зрителей разного возраста и предпочтений.

Режиссер
Сергей Арцибашев
Сергей Арцибашев
В ролях
Любовь Руденко
Любовь Руденко
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева
Игорь Костолевский
Игорь Костолевский
Галина Беляева
Зоя Кайдановская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1000 ₽
20 сентября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 1000 ₽
11 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 1000 ₽
23 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба

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