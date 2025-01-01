Необычная интерпретация классического произведения Гоголя

События постановки происходят в наши дни. Вдохновленная знаменитым рецептом идеального жениха, выведенным Никанором Ивановичем в «Женитьбе», пьеса адаптирует сюжет, но с современными реалиями. В свете нехватки мужчин в возрасте 60+, роль активных участниц в поисках спутников жизни переходит к женщинам.

Новый взгляд на старую историю

Вместо традиционного жениха, нерешительного и разборчивого, на сцене предстает герой, который оказался в эпицентре женского штурма. Женщины с разным жизненным опытом и характерами стремятся найти свою «половинку» — женщина-терапевт, женщина-повар с опытом здорового питания, а также женщина с гибким характером, готовая к любым жизненным поворотам.

Битва за счастье

Однако, кто из них получит долгожданный пьедестал и окажется подругой жизни Ивана Кузьмича, решать не так-то просто. В этой «битве за счастье» на ринге встретятся не только характери, но и накопленные за годы радости и горести, ведь женитьба — это далеко не простое дело, а настоящий бой за семейное благополучие!

Спектакль «Женитьба. Почти по Гоголю» представляет собой яркую, смешную и, в то же время, глубокую интерпретацию вечных вопросов любви и семейных отношений.