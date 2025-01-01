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Колобок
Киноафиша Колобок

Спектакль Колобок

Постановка
Новосибирский театр кукол 0+
Режиссер Ольга Гущина
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль «Колобок» — веселая и интерактивная сказка для всей семьи

Новосибирский театр кукол приглашает на увлекательный спектакль «Колобок», где традиционная русская сказка оживает на глазах у зрителей. В этой постановке дети становятся активными участниками действия, вместе с актерами отгадывают загадки, играют с Колобком и даже помогают ему путешествовать по зрительному залу.

Неожиданный финал

Хотя история о Колобке знакома каждому, в этом спектакле вас ждет неожиданная развязка. Как и в лучших традициях детских сказок, главный герой преподаст зрителям важный урок, оставив после себя теплые впечатления.

Театр для малышей: свобода и веселье

«Колобок» — это особенный спектакль, который создан специально для самых маленьких зрителей. Здесь нет привычных правил театра: свет в зале остается включенным, а дети могут свободно выражать свои эмоции, разговаривать, махать руками и ногами, вставать с места и петь вместе с героями. Такое непринужденное общение помогает малышам естественно влиться в атмосферу театра и сделать свои первые шаги в мир искусства.

Уютная «Комната сказок»

Спектакль проходит в уютной «Комнате сказок», рассчитанной всего на 40 мест, что создает особую атмосферу близости и участия. Билеты необходимо приобретать для каждого зрителя, независимо от возраста, так как каждый, даже самый маленький, станет полноценным участником этого театрального приключения.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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11:00 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽
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