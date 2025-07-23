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Бесы
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Спектакль Бесы

Постановка
Красный факел 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Бесы» — новая постановка Андрея Прикотенко в театре «Красный факел»

Театр «Красный факел» откроет новый сезон масштабной постановкой — «Бесы» по одноимённому роману Федора Достоевского. Спектакль ставит художественный руководитель театра Андрей Прикотенко, который ранее поразил зрителей своей работой над «Мертвыми душами».

Постановка, достойная дилогии

Прикотенко отмечает, что новая постановка может стать продолжением предыдущей работы. Оба спектакля объединяют не только эпический размах и русские просторы, но и общие темы — фигура героя, которого окружающие видят как полубога, и глубокое исследование природы человеческой души. Зрителей ждет погружение в мир Достоевского, наполненный психологическими тайнами и философскими размышлениями.

«Мертвые души» и «Бесы» — единая вселенная

Режиссер видит оба спектакля как части единой мультивселенной, где взаимодействие персонажей и событий создает уникальную атмосферу. Если «Мертвые души» были размышлением о потерянной России, то «Бесы» — это мрачное пророчество о разрушительных силах, которые скрываются внутри общества и людей.

Не пропустите возможность стать свидетелем открытия нового театрального сезона с одной из самых ожидаемых постановок года!

Режиссер
Андрей Прикотенко
В ролях
Александр Поляков
Никита Воробьев
Александр Жуликов
Виктор Жлудов
Константин Телегин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
19:00 от 1000 ₽

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23 июля 2025 08:04
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