Спектакль Принцесса на горошине

В Театре «Глобус» — сказка Ганса Христиана Андерсена «Принцесса на горошине»

Театр «Глобус» готовит для зрителей удивительное представление, основанное на знаменитой сказке Ханса Кристиана Андерсена — «Принцесса на горошине». В центре сюжета — принц, который отправляется в поисках истинной принцессы, и его ждут встречи с самыми разными красавицами.

Сказка с глубоким смыслом

Эта история не только о романтических приключениях. В ней заложен важный урок о взрослении и постижении настоящих ценностей. Главный герой понимает, что истинная красота может оказаться прямо под носом. Не всегда стоит отправляться за тридевять земель в поисках своего счастья.

Для всех любителей сказок

Спектакль предназначен для зрителей старше 6 лет и станет настоящим подарком тем, кто ценит волшебные истории и глубокие метафоры. Сказочная атмосфера и вопросы о любви и формате жизни обеспечат интересное времяпрепровождение для всей семьи.

Поддержка проекта

Постановка спектакля осуществляется при поддержке Федерального партийного проекта «Культура малой Родины», что подчеркивает важность театрального искусства для культурного развития региона.