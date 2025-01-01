Меню
Принцесса на горошине
Киноафиша Принцесса на горошине

Спектакль Принцесса на горошине

Постановка
Глобус 6+
Возраст 6+

О спектакле

В Театре «Глобус» — сказка Ганса Христиана Андерсена «Принцесса на горошине»

Театр «Глобус» готовит для зрителей удивительное представление, основанное на знаменитой сказке Ханса Кристиана Андерсена — «Принцесса на горошине». В центре сюжета — принц, который отправляется в поисках истинной принцессы, и его ждут встречи с самыми разными красавицами.

Сказка с глубоким смыслом

Эта история не только о романтических приключениях. В ней заложен важный урок о взрослении и постижении настоящих ценностей. Главный герой понимает, что истинная красота может оказаться прямо под носом. Не всегда стоит отправляться за тридевять земель в поисках своего счастья.

Для всех любителей сказок

Спектакль предназначен для зрителей старше 6 лет и станет настоящим подарком тем, кто ценит волшебные истории и глубокие метафоры. Сказочная атмосфера и вопросы о любви и формате жизни обеспечат интересное времяпрепровождение для всей семьи.

Поддержка проекта

Постановка спектакля осуществляется при поддержке Федерального партийного проекта «Культура малой Родины», что подчеркивает важность театрального искусства для культурного развития региона.

Купить билет на спектакль Принцесса на горошине

В других городах
Январь
Февраль
24 января суббота
18:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 700 ₽
25 января воскресенье
11:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 700 ₽
14:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 700 ₽
13 февраля пятница
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 700 ₽
14 февраля суббота
11:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 700 ₽
14:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 700 ₽

