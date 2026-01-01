Спектакль Колобок

Спектакль с симфоническим оркестром в Театре «Кот Вильям»

В Театре «Кот Вильям» состоится уникальный спектакль, в котором примет участие симфонический оркестр. В программе прозвучат как известные произведения мировой классики, так и необычные музыкальные импровизации, которые будут иллюстрировать действия героев сказки.

Зрители смогут насладиться произведениями таких великих композиторов, как:

В. А. Моцарт

М. И. Глинка

П. И. Чайковский

Э. Григ

Этот спектакль станет настоящим праздником для ценителей классической музыки и оригинальных театральных постановок. Вдохновленные любимыми мультфильмами детства, музыкальные импровизации добавят особое очарование в представленное действие.

