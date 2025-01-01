Спектакль Дорогой мистер Смит

Меню
Дорогой мистер Смит
Постановка
Театр на Садовой (Приют комедианта) 12+
Продолжительность 140 минут
Возраст 12+

О спектакле

«Дорогой мистер Смит». Мюзикл в постановке Алексея Франдетти в Театре на Садовой

Трехкратный обладатель «Золотой Маски» Алексей Франдетти представляет мюзикл Пола Гордона Daddy-Long-Legs, основанный на известной повести Джин Вебстер. Либретто написано Джоном Кейрдом, знаменитым режиссером Бродвея и Вест-Энда, известным своими работами над Отверженными, Детями Эдема и Кандидом.

Этот мюзикл впервые демонстрируется в России и уже успел привлечь внимание театральной публики.

Сюжет

Джуди Эббот, выросшая в приюте, получает шанс изменить свою жизнь: ей предоставляется стипендия для обучения в престижном колледже от анонимного благотворителя. Однако по условиям получения стипендии, Джуди должна писать письма своему покровителю, каждый раз рассказывая о своем опыте. Ответа она не получает, но это не останавливает её. Наоборот, новые открытия и возможности только подогревают её желание узнать, кто скрывается за таинственной личностью.

Призы и награды

  • Спектакль - участник II Международного фестиваля актуального театра «ХАОС».
  • Пять номинаций на Национальную театральную Премию «Золотая Маска»:
    • «Оперетта-мюзикл / Спектакль»
    • «Оперетта-мюзикл / Работа режиссера» - Алексей Франдетти
    • «Работа художника в музыкальном театре» - Вячеслав Окунев и Студия «Artnovi»
    • «Оперетта-мюзикл / Женская роль» - Юлия Дякина
    • «Оперетта-мюзикл / Мужская роль» - Иван Ожогин.
  • Юлия Дякина - лауреат Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга.
  • Спектакль - номинант на Национальную премию «Музыкальное сердце театра» в 7 номинациях.
  • Художник по свету Глеб Фильштинский - лауреат Национальной премии «Музыкальное сердце театра».
  • Спектакль и актриса Юлия Дякина - номинанты на Международную театральную премию «Звезда Театрала».
  • Спектакль - лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» в номинации «Лучший спектакль в жанре мюзикла».
  • Иван Ожогин - лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» в номинации «Лучшая мужская роль в мюзикле».
  • Юлия Дякина - лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» в номинации «Лучшая женская роль в мюзикле».
  • Художник Вячеслав Окунев - номинант на Высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой Софит».
Режиссер
Алексей Франдетти
Алексей Франдетти
В ролях
Иван Ожогин

Декабрь
Январь
22 декабря понедельник
19:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 1100 ₽
23 декабря вторник
19:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 1100 ₽
6 января вторник
15:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 1100 ₽
19:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 1100 ₽
20 января вторник
19:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 1100 ₽

