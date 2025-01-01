Спектакль Дорогой мистер Смит

«Дорогой мистер Смит». Мюзикл в постановке Алексея Франдетти в Театре на Садовой
Трехкратный обладатель «Золотой Маски» Алексей Франдетти представляет мюзикл Пола Гордона Daddy-Long-Legs, основанный на известной повести Джин Вебстер. Либретто написано Джоном Кейрдом, знаменитым режиссером Бродвея и Вест-Энда, известным своими работами над Отверженными, Детями Эдема и Кандидом.
Этот мюзикл впервые демонстрируется в России и уже успел привлечь внимание театральной публики.
Сюжет
Джуди Эббот, выросшая в приюте, получает шанс изменить свою жизнь: ей предоставляется стипендия для обучения в престижном колледже от анонимного благотворителя. Однако по условиям получения стипендии, Джуди должна писать письма своему покровителю, каждый раз рассказывая о своем опыте. Ответа она не получает, но это не останавливает её. Наоборот, новые открытия и возможности только подогревают её желание узнать, кто скрывается за таинственной личностью.
Призы и награды
- Спектакль - участник II Международного фестиваля актуального театра «ХАОС».
- Пять номинаций на Национальную театральную Премию «Золотая Маска»:
- «Оперетта-мюзикл / Спектакль»
- «Оперетта-мюзикл / Работа режиссера» - Алексей Франдетти
- «Работа художника в музыкальном театре» - Вячеслав Окунев и Студия «Artnovi»
- «Оперетта-мюзикл / Женская роль» - Юлия Дякина
- «Оперетта-мюзикл / Мужская роль» - Иван Ожогин.
- Юлия Дякина - лауреат Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга.
- Спектакль - номинант на Национальную премию «Музыкальное сердце театра» в 7 номинациях.
- Художник по свету Глеб Фильштинский - лауреат Национальной премии «Музыкальное сердце театра».
- Спектакль и актриса Юлия Дякина - номинанты на Международную театральную премию «Звезда Театрала».
- Спектакль - лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» в номинации «Лучший спектакль в жанре мюзикла».
- Иван Ожогин - лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» в номинации «Лучшая мужская роль в мюзикле».
- Юлия Дякина - лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» в номинации «Лучшая женская роль в мюзикле».
- Художник Вячеслав Окунев - номинант на Высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой Софит».