Спектакль Дорогой мистер Смит

«Дорогой мистер Смит». Мюзикл в постановке Алексея Франдетти в Театре на Садовой

Трехкратный обладатель «Золотой Маски» Алексей Франдетти представляет мюзикл Пола Гордона Daddy-Long-Legs, основанный на известной повести Джин Вебстер. Либретто написано Джоном Кейрдом, знаменитым режиссером Бродвея и Вест-Энда, известным своими работами над Отверженными, Детями Эдема и Кандидом.

Этот мюзикл впервые демонстрируется в России и уже успел привлечь внимание театральной публики.

Сюжет

Джуди Эббот, выросшая в приюте, получает шанс изменить свою жизнь: ей предоставляется стипендия для обучения в престижном колледже от анонимного благотворителя. Однако по условиям получения стипендии, Джуди должна писать письма своему покровителю, каждый раз рассказывая о своем опыте. Ответа она не получает, но это не останавливает её. Наоборот, новые открытия и возможности только подогревают её желание узнать, кто скрывается за таинственной личностью.

Призы и награды