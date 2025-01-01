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Декамерон
Киноафиша Декамерон

Спектакль Декамерон

Постановка
Малый театр кукол МТК 16+
Режиссер Чакчи Фросноккерс
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Декамерон» Джованни Боккаччо в Малом театре кукол

Спектакль «Декамерон» в Малом театре кукол переносит зрителей в атмосферу Средневековья, в мир страстей, любви и пороков, вдохновленный знаменитым сборником новелл Джованни Боккаччо. Истории любви во всех её проявлениях, рассказанные монахом и двумя монахинями, представляют собой kaleidoscope человеческих эмоций, исполненных драматизма и комизма.

Сторителлинг на выживание

По сюжету спектакля, чума охватывает Европу, и единственный способ выжить — укрыться в замке. Но в XIV веке не было Wi-Fi, и чтобы отвлечься от страха и тревог, люди начинают рассказывать друг другу истории. Чем увлекательнее будет следующая новелла, тем дальше они смогут отогнать мысль о неизбежной гибели. Этот концепт сторителлинга на выживание стал основой спектакля.

Куклы и страсти жизни

В спектакле герои всех новелл оживают через куклы, созданные по мотивам персонажей Боккаччо. Человеческие слабости, страсти и пороки становятся важной частью «живой жизни», которая не уступает высоким сюжетам. Здесь представлены все грани человеческих эмоций: любовь, ревность, верность и измена — ничто не скрыто от зрителя.

Рекомендовано тем, кто не боится чумы и любит средневековые замки

Спектакль идеально подходит тем, кто готов погрузиться в мир средневекового юмора и трагизма. Как всегда, Малый театр кукол рекомендует своё шоу «тем, кто не боится чумы и любит сидеть в средневековых замках».

Команда спектакля:

  • Режиссер: Чакчи Фросноккерс (Дмитрий Петров)
  • Художник-постановщик: Ульяна Елизарова
  • Художник по костюмам: Наталья Стрельцова
  • Музыкальное оформление: Полина Найденцева
  • Артисты: Маргарита Кольцова, Аглая Жюгжда, Игорь Баянов

Этот спектакль — своего рода памятник эпохе раннего Возрождения, в котором мир человеческих страстей предстает столь же важным, как и сюжеты религиозные.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 августа
Малый театр кукол МТК Санкт-Петербург, Лиговский просп., 267, корп. 2
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Декамерон Декамерон

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