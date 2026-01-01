Спектакль по пьесе «Свои люди — сочтёмся» в театре «Буфф»

Театр «Буфф» в Санкт-Петербурге представляет музыкальный спектакль по пьесе А. Н. Островского «Свои люди — сочтёмся». Режиссёр-постановщик, народный артист РФ Исаак Штокбант, рассматривает вопрос о последствиях обмана и нечестных поступков, обрамляя его в музыкальные и танцевальные формы.

Композитор Сергей Ушаков и балетмейстер Эдвальд Смирнов создали яркое пространство, которое обогащает текст. Декорации и костюмы Яны Штокбант помогают классической пьесе зазвучать по-новому и делают её современным действом. В главной роли зрителей ждет заслуженный артист РФ Евгений Александров — его талант блестяще раскрывается на сцене.

Об истории спектакля

Лев Толстой в 1850 году отмечал: «Вся комедия — чудо… Островский не шутя гениальный драматический писатель». Спектакль «Свои люди» стал третьим обращением театра «Буфф» к творчеству Островского, после постановок «Всё тот же Лес» (2012) и «Дневник авантюриста» (2015).

Сюжет пьесы

Главный герой, богатый предприниматель, сталкивается с финансовыми трудностями. Оказавшись в долгах, он решает объявить фиктивное банкротство, чтобы спасти своё состояние. Эта история, к сожалению, актуальна и в наши дни. Обман и нечестность разрушают семьи и жизни. Вопрос, который задаёт режиссёр: «Кто в этом виноват?»

Музыка и хореография

Никогда ещё произведения Островского не звучали так остро и пронзительно. Музыка и танец становятся союзниками, раскрывающими глубокие смыслы текстов классика. Петербургский композитор Сергей Ушаков и главный балетмейстер «Буффа» Эдвальд Смирнов создают пространство, где музыка не просто сопутствует слову, а в полной мере отвечает на него.

Премьера спектакля состоялась 15 ноября 2018 года, и он уже успел завоевать признание зрителей, интересующихся адаптациями классики и театром с музыкальными элементами.