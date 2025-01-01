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До свадьбы доживет
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Киноафиша До свадьбы доживет

Спектакль До свадьбы доживет

18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+
Билеты от 3900₽

О концерте/спектакле

Иммерсивный спектакль с неожиданным поворотом

Приглашаем вас на незабываемое путешествие в мир предсвадебной суеты и неожиданных поворотов!

Сюжет

Наконец-то наступил момент расслабиться: у вашей лучшей подруги свадьба! За два дня до торжества вы организуете масштабную предсвадебную вечеринку. В программе — изысканный ресторан, а затем — зажигательный клуб, где вы встречаете старого знакомого невесты.

Счастливчик угощает вас коктейлями, и вечер стремительно превращается в весёлую феерию танцев и веселья. Однако на следующее утро вы просыпаетесь в номере отеля — вокруг царит разруха, а невесты рядом нет.

По телевизору звучат тревожные новости, а ваш телефон заполняется звонками от неизвестных номеров. Не забывайте, свадьба намечена на послезавтра... Пора действовать!

Не упустите шанс!

Этот спектакль — возможность окунуться в атмосферу неожиданностей и узнать, насколько важно дружить в любых ситуациях. Ждем вас на нашем иммерсивном шоу, где каждая деталь имеет значение, а ваша роль — ключевая!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 4400 ₽ 19:45 от 4400 ₽
26 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
13:00 от 4400 ₽ 15:15 от 4400 ₽
27 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
13:00 от 4400 ₽ 15:15 от 4400 ₽
28 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 3900 ₽
29 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:45 от 4400 ₽
31 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:45 от 4400 ₽
2 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
15:15 от 4400 ₽
3 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
13:00 от 4400 ₽ 15:15 от 4400 ₽
4 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 3900 ₽
5 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:45 от 4400 ₽
7 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:45 от 4400 ₽
9 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
13:00 от 4400 ₽ 15:15 от 4400 ₽
10 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
13:00 от 4400 ₽ 15:15 от 4400 ₽
11 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 3900 ₽
12 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:45 от 4400 ₽
14 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:45 от 4400 ₽
16 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
13:00 от 4400 ₽ 15:15 от 4400 ₽
17 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
13:00 от 4400 ₽ 15:15 от 4400 ₽
18 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 3900 ₽
19 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:45 от 4400 ₽
21 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:45 от 4400 ₽
23 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
13:00 от 4400 ₽ 15:15 от 4400 ₽
24 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
13:00 от 4400 ₽ 15:15 от 4400 ₽
25 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 3900 ₽
26 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:45 от 4400 ₽
28 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:45 от 4400 ₽
30 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
13:00 от 4400 ₽ 15:15 от 4400 ₽
31 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
13:00 от 4400 ₽ 15:15 от 4400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:30 от 2900 ₽ 19:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:30 от 2900 ₽ 19:30 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
14:30 от 2900 ₽ 16:45 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
14:30 от 2900 ₽ 16:45 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 2900 ₽ 21:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:30 от 2900 ₽ 19:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:30 от 2900 ₽ 19:30 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
14:30 от 2900 ₽ 16:45 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
14:30 от 2900 ₽ 16:45 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 2900 ₽ 21:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:30 от 2900 ₽ 19:30 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
14:30 от 2900 ₽ 16:45 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
14:30 от 2900 ₽ 16:45 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 2900 ₽ 21:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:30 от 2900 ₽ 19:30 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
14:30 от 2900 ₽ 16:45 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
14:30 от 2900 ₽ 16:45 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 2900 ₽ 21:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:30 от 2900 ₽ 19:30 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
14:30 от 2900 ₽ 16:45 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
14:30 от 2900 ₽ 16:45 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 2900 ₽ 21:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:30 от 2900 ₽ 19:30 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
14:30 от 2900 ₽ 16:45 от 2900 ₽ 17:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
14:30 от 2900 ₽ 16:45 от 2900 ₽

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