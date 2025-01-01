Спектакль До свадьбы доживет

Иммерсивный спектакль с неожиданным поворотом

Приглашаем вас на незабываемое путешествие в мир предсвадебной суеты и неожиданных поворотов!

Сюжет

Наконец-то наступил момент расслабиться: у вашей лучшей подруги свадьба! За два дня до торжества вы организуете масштабную предсвадебную вечеринку. В программе — изысканный ресторан, а затем — зажигательный клуб, где вы встречаете старого знакомого невесты.

Счастливчик угощает вас коктейлями, и вечер стремительно превращается в весёлую феерию танцев и веселья. Однако на следующее утро вы просыпаетесь в номере отеля — вокруг царит разруха, а невесты рядом нет.

По телевизору звучат тревожные новости, а ваш телефон заполняется звонками от неизвестных номеров. Не забывайте, свадьба намечена на послезавтра... Пора действовать!

Не упустите шанс!

Этот спектакль — возможность окунуться в атмосферу неожиданностей и узнать, насколько важно дружить в любых ситуациях. Ждем вас на нашем иммерсивном шоу, где каждая деталь имеет значение, а ваша роль — ключевая!