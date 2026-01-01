Спектакль «Пыль да Небыль» в МХТ имени А.П.Чехова

В МХТ имени А.П.Чехова состоится премьера спектакля по пьесе «Пыль да Небыль», созданной режиссёром Павлом Ващилиным и драматургом Иваном Андреевым. Это история, основанная на ностальгических воспоминаниях о девяностых, знакомит зрителя с простыми людьми, которые ищут выхода из различных «темниц» — будь то маленькие магазины, заводы или квартиры с протекающими крышами.

Темы и персонажи

Сюжет спектакля поднимает вопросы о поиске счастья и смысла жизни. Герои, которых играют талантливые актёры, знакомы каждому зрителю: это соседи, знакомые, персонажи сказок. Каждый из них стремится выбраться из своих личных «темниц» — мест, где они ощущают себя запертыми. Это может быть не только физическое пространство, но и состояние души.

Режиссер о спектакле

Режиссер Павел Ващилин говорит о пьесе: «Это что-то вроде мифа, который сложился у нас с драматургом Иваном Андреевым на основе детских воспоминаний о девяностых. Мы ищем героя нашего времени. В нашей сказке о былом всё по-доброму, и никакие негативные события не должны были затмить эту историю». Сам Ващилин подчеркивает, что спектакль — это не просто сказка, а отражение реальной жизни, где каждый может найти что-то близкое и понятное.

Спектакль «Пыль да Небыль» станет настоящим открытием для ценителей метафоричных историй и атмосферных повествований о прошлом.