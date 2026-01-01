Спектакль Когда петуху отрубают голову

Моноспектакль по произведению Виктории Токаревой

Главный герой спектакля сам иронично определяет свою жизненную ситуацию фразой: «Когда петуху отрубают голову…». Эта история, написанная Викторией Токаревой — соавтором культовых киносценариев к фильмам «Мимино», «Джентльмены удачи», «Шла собака по роялю», — наполнена абсурдным юмором и серьезным размышлением о жизни.

Жанр «грустной комедии»

Токарева, долго работавшая с режиссером Георгием Данелией, прекрасно освоила жанр, который сам Данелия называл «грустной комедией». В повседневной жизни вдруг начинает проступать абсурд, который, несмотря на свою нелепость, несет глубокие размышления о человеческой судьбе.

Экранизации и ностальгия

Этот сюжет был настолько успешен, что пережил две экранизации в 70–80-х годах. В телеспектакле главного героя играл Андрей Миронов, а в киноверсии — Олег Янковский. Сегодня киноповесть «Ехал грека…» немного подзабыта, но все еще актуальна. Ситуация, когда в середине жизни осознаешь, что стал героем фразы, вынесенной в название спектакля, знакома каждому зрителю.

Ностальгия по эпохе

Дополнительную атмосферность спектаклю придают винтажные детали быта, музыка и костюмы, которые наполняют сцену ностальгией по той солнечной советской эпохе, «когда мы были молодыми». Спектакль будет интересен тем, кто помнит времена, когда жизнь казалась проще, но не менее забавной и необычной.