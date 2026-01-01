Спектакль Я шагаю по Москве

Я шагаю по Москве
Постановка
Театр на Васильевском 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
О спектакле

Сцена из жизни молодежи: «Я шагаю по Москве»

Театр на Васильевском представляет сценическую адаптацию киносценария «Я шагаю по Москве», написанного Геннадием Шпаликовым в 1963 году. Это произведение стало культовым для своего времени и осталось в памяти зрителей как символ оптимизма.

Сюжет спектакля разворачивается в один день, наполненный событиями и впечатлениями нескольких молодых людей. Их прогулка по Москве полна неожиданных поворотов и ярких эмоций, отражая жизненную динамику и настрой целого поколения.

О Геннадии Шпаликове

Шпаликов считается одной из ключевых фигур российской культуры 60-х годов. Его талант отметил итальянский режиссер Микеланджело Антониони, который восхищался умением писателя тонко передавать эмоциональное состояние своих героев.

Первоначальная идея сценария родилась во время наблюдения за девушкой, босиком шагающей по дождливой улице, что дало начало не только сюжету, но и общему игривому настроению произведения. Эта картинка иллюстрирует, как скромные моменты способны вдохновить и подарить радость.

Адаптация театра посвящена беззаботной атмосфере и ощущениям молодости. Зрители смогут вывести из повседневности и увидеть в каждом моменте поэзию жизни. Это приглашение почувствовать, что даже в рутине есть место для ярких впечатлений и счастья.

Апрель
Май
18 апреля суббота
19:00
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
от 1300 ₽
19 апреля воскресенье
19:00
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
от 1300 ₽
29 мая пятница
19:00
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
от 1300 ₽
30 мая суббота
19:00
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
от 1300 ₽

