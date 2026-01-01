КняZz «Фокусник»
Киноафиша КняZz «Фокусник»

КняZz «Фокусник»

12+
12+

О концерте

Концерт "Фокусник" группы КняZz в Санкт-Петербурге

Андрей Князев и группа КняZz приглашают на концерты в Санкт-Петербурге, которые пройдут в Ледовом Дворце. Программа "Фокусник" посвящена творчеству легендарной группы "Король и Шут" и памяти Михаила Горшенёва.

Зрители смогут насладиться как известными хитами, так и новыми композициями. Концерт будет сопровождаться яркими анимациями, созданными самим Андреем Князевым, которые оживляют персонажей песен и создают атмосферу настоящего театра на сцене.

Программа "Фокусник" названа в честь одноимённой композиции с альбома "Театр демона". Зрителям представятся не только широко известные треки, но и несколько песен, которые ранее не звучали на концертных выступлениях.

Это событие станет отличной возможностью для давних поклонников группы "Король и Шут" и новых слушателей насладиться музыкальным искусством и ощутить атмосферу уникального спектакля, который включает в себя элементы театра.

Будем рады видеть всех, кто с нами уже долгие годы, и тех, кто только знакомится с нашим творчеством. Ожидаем, что вместе мы споём в едином порыве дорогие сердцу песни группы "Король и Шут".

До встречи на концертах! Хой!

Июль
19 июля воскресенье
19:00
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
18+
Юмор
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
8 апреля в 18:10 Стендап-клуб на Белинского
от 690 ₽
Иван Абрамов. Всё из детства
18+
Юмор
Иван Абрамов. Всё из детства
19 сентября в 19:00 Дворец искусств Ленинградской области
от 1800 ₽
Мюзикл «Призрак оперы (The Phantom of the Opera)». Орган и солисты в Соборе при Свечах
6+
Классическая музыка
Мюзикл «Призрак оперы (The Phantom of the Opera)». Орган и солисты в Соборе при Свечах
11 апреля в 19:30 Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы
от 1200 ₽
