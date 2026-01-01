КняZz «Фокусник»

Концерт "Фокусник" группы КняZz в Санкт-Петербурге

Андрей Князев и группа КняZz приглашают на концерты в Санкт-Петербурге, которые пройдут в Ледовом Дворце. Программа "Фокусник" посвящена творчеству легендарной группы "Король и Шут" и памяти Михаила Горшенёва.

Зрители смогут насладиться как известными хитами, так и новыми композициями. Концерт будет сопровождаться яркими анимациями, созданными самим Андреем Князевым, которые оживляют персонажей песен и создают атмосферу настоящего театра на сцене.

Программа "Фокусник" названа в честь одноимённой композиции с альбома "Театр демона". Зрителям представятся не только широко известные треки, но и несколько песен, которые ранее не звучали на концертных выступлениях.

Это событие станет отличной возможностью для давних поклонников группы "Король и Шут" и новых слушателей насладиться музыкальным искусством и ощутить атмосферу уникального спектакля, который включает в себя элементы театра.

Будем рады видеть всех, кто с нами уже долгие годы, и тех, кто только знакомится с нашим творчеством. Ожидаем, что вместе мы споём в едином порыве дорогие сердцу песни группы "Король и Шут".

До встречи на концертах! Хой!