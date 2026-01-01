Петербургский Камерный Хор
6+

О концерте

Концерт в Екатерининском собрании

Петербургский камерный хор, созданный в 1977 году, вновь радует поклонников музыки впечатляющей постановкой. Под руководством талантливого Николая Корнева, этот коллектив стал настоящей жемчужиной российской хоровой культуры.

В репертуаре хора — множество программ, включая произведения для хора a cappella, кантаты и оратории, а также оперные постановки. Каждый концерт — это уникальное событие, ожидаемое зрителем.

Награды и достижения

Хор был номинирован на престижную премию «Грэмми» за исполнение Всенощного бдения Сергея Рахманинова, а также много раз становился лауреатом международных конкурсов в странах Европы. Такой путь не только утверждает его высокие стандарты, но и создает условия для глубокого взаимодействия с аудиторией.

Создание аудиантологии

Сегодня коллектив продолжает свою важную миссию, работая над созданием аудиоантологии русской хоровой музыки XVII–XXI веков. Это позволит сохранить и передать богатое музыкальное наследие новым поколениям.

Не упустите возможность увидеть и услышать этот талантливый хор на сцене. Спектакль обещает быть не только музыкальным, но и эмоциональным событием.

Июнь
19 июня пятница
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 600 ₽

