Концерт в Екатерининском собрании

Петербургский камерный хор, созданный в 1977 году, вновь радует поклонников музыки впечатляющей постановкой. Под руководством талантливого Николая Корнева, этот коллектив стал настоящей жемчужиной российской хоровой культуры.

В репертуаре хора — множество программ, включая произведения для хора a cappella, кантаты и оратории, а также оперные постановки. Каждый концерт — это уникальное событие, ожидаемое зрителем.

Награды и достижения

Хор был номинирован на престижную премию «Грэмми» за исполнение Всенощного бдения Сергея Рахманинова, а также много раз становился лауреатом международных конкурсов в странах Европы. Такой путь не только утверждает его высокие стандарты, но и создает условия для глубокого взаимодействия с аудиторией.

Создание аудиантологии

Сегодня коллектив продолжает свою важную миссию, работая над созданием аудиоантологии русской хоровой музыки XVII–XXI веков. Это позволит сохранить и передать богатое музыкальное наследие новым поколениям.

