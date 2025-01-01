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Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром
Киноафиша Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром

Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром

Постановка
Колизей 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Хиты рока в исполнении Olympic Orchestra

Приглашаем вас на незабываемый концерт, где шедевры мирового рока прозвучат в исполнении симфонического оркестра Olympic Orchestra в концертном зале Колизей. Это уникальное музыкальное событие объединит великие рок-композиции с элегантным звучанием оркестра.

Программа концерта

В программе концерта — культовые хиты от Queen, Deep Purple, Scorpions, Europe, Nirvana и других легендарных групп. Насладитесь новыми интерпретациями таких знаменитых произведений, как We Are The Champions, Show Must Go On, Smoke On The Water, Still Loving You, The Final Countdown, Smells Like Teen Spirit, Kashmir и многими другими.

Уникальный Музыкальный Опыт

Olympic Orchestra, объединяющий классических, джазовых и рок-музыкантов, предлагает уникальный подход к исполнению. Их творчество и эксперименты создают неповторимую атмосферу, в которой рок-классика приобретает новое звучание.

Восторг и Эмоции

Этот концерт — возможность погрузиться в мир рок-хитов в абсолютно новом звучании. Подготовьтесь к двухчасовому музыкальному путешествию, полному эмоций и драйва, которое не оставит вас равнодушным!

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
20:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
20:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 22 ноября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
20:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 20 декабря
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
20:00 от 1600 ₽

Фотографии

Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром

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