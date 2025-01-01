Бах, Вивальди и Реджо (которого никто не знает). Орган и лютня

Премьера концерта «Бах, Вивальди и Реджо» в Соборе

Орган и лютня — это не просто слова. Это уникальная возможность погрузиться в мир редкой старинной музыки на концерте от Amadeus Concerts! Мы продолжаем искать способы удивить вас, утолить культурный голод и подарить немного света и красоты.

Знакомство с Антонино Реджо

Здравствуй, многочего-повидавший петербуржец, а также гости нашего города. Знаком ли ты с музыкой Антонино Реджо? С вероятностью 99% — нет. Это не потому, что музыка этого автора дурна, а напротив — она недооценена и неизвестна. Услышать её вживую — это настоящая удача и невероятная редкость.

Уникальные исполнители

Константин Щеников-Архаров и Юлия Глазкова представят концерт «Орган и Лютня», в котором прозвучат великие сочинения Антонио Вивальди и Иоганна Себастьяна Баха, знакомые каждому слушателю. Константин Щеников-Архаров — первый и пока что единственный музыкант в мире, который исполняет сонаты Реджо для лютни!

Английский музыковед Энтони Хард открыл этого автора для мира, найдя ноты Реджо в старинных европейских архивах. Константин стал первым, кто оживил эту прекрасную музыку, как когда-то Ремо Джадзотто, который на пепелище дрезденской библиотеки нашел фрагменты «адажио» Альбинони.

Концерт в Петрикирхе

28 сентября в стенах собора Петрикирхе на Невском проспекте вы услышите редкие сочинения, исполненные Константином — первым, кто представил эту великолепную музыку для лютни. Хотите почувствовать себя исследователем сокровищ и первыми прикоснуться к редчайшему шедевру? Тогда мы ждем вас на премьере концерта.

Не упустите этот шанс!

Не пропустите самый редкий из всех возможных концертов. Исполнители — ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Продолжительность концерта: 1 час без антракта.