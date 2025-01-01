Спектакль «Кира и Кира» актера и драматурга Александра Липовского в театре «Глобус»

Актер и драматург Александр Липовской, известный по работе в Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус», представит премьерную читку своего нового произведения. В центре истории — отношения одиноких мужчины и женщины, каждому из которых слегка за тридцать, пытающимся начать жизнь заново, хоть и с детьми на руках. Читка будет интересна тем, кто размышляет о семейных отношениях и личных выборах.

Творческая лаборатория Александра Липовского

Поклонники таланта Александра Липовского смогут открыть для себя новую грань его одаренности. Спектакль «Кира и Кира» полностью создан им — от идеи пьесы до сценического воплощения. В авторском стиле драматурга гармонично сочетаются острый уличный сленг и нежные современные стихи. Зрителей ждет динамичный сюжет, наполненный яркими и узнаваемыми типажами, а также эмоциями, которые знакомы каждому из нас.

Ода Новосибирску

Но главное — уникальность истории «Кира и Кира», посвященной нашему любимому городу. Молодой и дерзкий Новосибирск заслуживает быть воспетым на театральной сцене, ведь в нем живут искренние люди с любящими сердцами. Этот спектакль — о нас и о них. Кирилл и Кира, пережившие трагические утраты, сталкиваются с двумя одиночствами, которые пытаются жить дальше, несмотря на боль потери. Они не ищут любви — любовь находит их сама.

Участие в фестивалях

Спектакль будет представлен на XVI Международном Рождественском фестивале искусств, который пройдет в Новосибирске.