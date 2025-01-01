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Барбоскины цирк
Киноафиша Барбоскины цирк

Спектакль Барбоскины цирк

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Веселое цирковое шоу с Барбоскиными

Увлекательная история о том, как Барбоскины решили создать собственный цирк, обещает подарить массу радости и впечатлений. Это игровое шоу ростовых кукол наполнено искрометным юмором, увлекательными номерами и удивительными открытиями, которые сделают праздник незабываемым.

Цирк в лучших традициях

Зрителей ждут цирковые номера традиционных жанров, которые удивят своим мастерством и оригинальностью. Трехметровые пневмороботы, лазерная анимация и иллюзионные трюки создадут атмосферу настоящего волшебства.

Смех и участие для всей семьи

Главная фишка шоу — это непосредственное участие зрителей! Смех, веселье и множество сюрпризов сделают шоу настоящим праздником для детей и их родителей.
Приходите, чтобы вместе с Барбоскиными погрузиться в мир фантазии и циркового чуда!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
КДЦ «Максим» Санкт-Петербург, Ланское ш., 35
12:00 от 1000 ₽
Самара, 4 ноября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
12:00 от 800 ₽

Фотографии

Барбоскины цирк Барбоскины цирк Барбоскины цирк Барбоскины цирк Барбоскины цирк Барбоскины цирк Барбоскины цирк Барбоскины цирк Барбоскины цирк Барбоскины цирк Барбоскины цирк Барбоскины цирк Барбоскины цирк Барбоскины цирк Барбоскины цирк Барбоскины цирк Барбоскины цирк

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