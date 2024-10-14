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Сказ про Федота-стрельца
Киноафиша Сказ про Федота-стрельца

Спектакль Сказ про Федота-стрельца

12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Описание спектакля

В театре «Красный факел» состоится захватывающий моноспектакль «Сказ про Федота-стрельца», основанный на мотивах русского фольклора и популярной интерпретации Леонида Филатова.

Сюжет

Федот-стрелец, персонаж столь любимый и узнаваемый, вновь воскресает на сцене благодаря таланту актера Андрея Яковлева. Смелый, находчивый и ироничный герой справится с любыми испытаниями, будь то поиск загадочного То-Чаво-Не-Может-Быть или другие сказочные приключения.

Интерпретация

В своей версии сказки, актер Андрей Яковлев следует авторской традиции Леонида Филатова, придавая новый звучание знакомым образам и ситуациям. Спектакль не только оживляет народного героя, но и подчеркивает его актуальность и смысл для современной аудитории.

Рекомендации

Для всех любителей русской фольклорной традиции и театрального искусства данный спектакль станет неотъемлемой частью культурного наследия. Погрузитесь в мир приключений Федота-стрельца вместе с театром «Красный факел» и насладитесь ярким и увлекательным шоу!

В ролях
Андрей Яковлев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 29 августа
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
18:30 от 600 ₽

Фотографии

Сказ про Федота-стрельца Сказ про Федота-стрельца Сказ про Федота-стрельца Сказ про Федота-стрельца

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14 октября 2024 06:09
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