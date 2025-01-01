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Билеты
Кевин МакКой (Bad Boys Blue)
Билеты от 9500₽
Киноафиша Кевин МакКой (Bad Boys Blue)

Кевин МакКой (Bad Boys Blue)

18+
Возраст 18+
Билеты от 9500₽

О концерте/спектакле

Не упустите предновогодний вечер с Кевином МакКоем!

Кевин МакКой — знаменитый американский певец и композитор, экс-вокалист популярной немецкой поп-группы Bad Boys Blue. Синглы «You’re a Woman», «Lady in Black», «Pretty Young Girl» и другие — это настоящие хиты, покорившие мир.

⭐️ Проведите незабываемый предновогодний вечер вместе с баром PETTER! ⭐️

Краткая биография исполнителя

Кевин МакКой начал свою музыкальную карьеру в 1980-х годах, когда Bad Boys Blue завоевали популярность не только в Европе, но и за ее пределами. Его яркий вокал и харизматичное сценическое присутствие сделали его одним из самых запоминающихся исполнителей своего времени.

Что ждать на концерте?

На вечере в баре PETTER вы сможете насладиться не только всеми любимыми хитами, но и атмосферой праздника. Это отличная возможность встретиться с друзьями и начать новый год под живую музыку.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Билеты уже в продаже — поспешите, количество мест ограничено!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 9500 ₽
26 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 9500 ₽

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