Кевин МакКой (Bad Boys Blue)

Не упустите предновогодний вечер с Кевином МакКоем!

Кевин МакКой — знаменитый американский певец и композитор, экс-вокалист популярной немецкой поп-группы Bad Boys Blue. Синглы «You’re a Woman», «Lady in Black», «Pretty Young Girl» и другие — это настоящие хиты, покорившие мир.

⭐️ Проведите незабываемый предновогодний вечер вместе с баром PETTER! ⭐️

Краткая биография исполнителя

Кевин МакКой начал свою музыкальную карьеру в 1980-х годах, когда Bad Boys Blue завоевали популярность не только в Европе, но и за ее пределами. Его яркий вокал и харизматичное сценическое присутствие сделали его одним из самых запоминающихся исполнителей своего времени.

Что ждать на концерте?

На вечере в баре PETTER вы сможете насладиться не только всеми любимыми хитами, но и атмосферой праздника. Это отличная возможность встретиться с друзьями и начать новый год под живую музыку.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Билеты уже в продаже — поспешите, количество мест ограничено!