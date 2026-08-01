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АХЕГАО
Билеты от 1750₽
Киноафиша АХЕГАО

АХЕГАО

16+
Возраст 16+
Билеты от 1750₽

О концерте

Прощальный концерт аниме-рок-проекта «Ахегао»

В клубе «Eclipse» в Москве состоится выступление аниме-рок-группы «Ахегао», известной своими хитами «Принятие / Боль» и «Боккето». Концерт станет уникальной возможностью для поклонников оценить как уже любимые песни, так и новый материал. Это событие посвящено пятилетнему юбилею группы и станет её последним выступлением в таком формате.

Подведение итогов

Вечер носит название «Принятие / Боль» и посвящен прощанию с прошлым, эмоциями и обидами. Зрители смогут прочувствовать, как «Ахегао» менялся на протяжении этих пяти лет, а также увидеть новое направление развития концепции и духа группы.

Интимная атмосфера

«Принятие / Боль» — это не просто концерт, а уникальная программа, которая исследует внутренние состояния, часто остающиеся вне поля зрения. Зрителей ожидают не только лучшие песни и стихи, но и эксклюзивное прочтение поэмы, что добавит вечернему событию особую атмосферу.

Не упустите шанс стать частью этого эмоционального праздника — 5 лет эмоций, 5 лет боли, 5 лет «Ахегао». Ждем вас на сцене «Eclipse»!

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Август
23 августа воскресенье
18:00
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
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