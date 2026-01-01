В гостях у сказки. Орган, рояль и клавесин

Концерт «В гостях у сказки» в Московском международном Доме музыки

В Московском международном Доме музыки пройдет концерт «В гостях у сказки», где в исполнении органа, рояля и клавесина зрители смогут насладиться волшебной атмосферой классической музыки. Академический формат этого концерта подчеркивает уникальное сочетание трёх инструментов, что будет интересно любителям музыкальных образов сказки и фантазии.

Сказочные истории появляются в жизни каждого человека с самого раннего возраста и остаются с ним навсегда. Волшебные замыслы, добрые и злые герои, знакомые архетипические сюжеты — это лучший способ познакомить ребенка с музыкальной культурой. Программа концерта включает произведения Шумана, Грига, Сен-Санса, Лядова и Чайковского, каждая из которых наполнена яркими образами и выразительным музыкальным языком. К звукам рояля добавляется орган, обладающий богатой и многогранной тембровой палитрой. Кроме того, концерты сопровождаются видеопроекцией живописи русских и западноевропейских художников на сказочные сюжеты.

Исполнители концерта

Дарья Каменева — лауреат международных конкурсов, включая III Европейский конкурс пианистов в Нормандии (где она получила I премию и приз публики в 2011 году) и Международный конкурс им. Ф. Шопена в Канберре (II премия в 2014 году). В 2012 году немецкая звукозаписывающая компания Acousence выпустила её диск с произведениями Иоганнеса Брамса. Сегодня Дарья совмещает концертную деятельность с преподаванием в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и Московском государственном колледже им. Ф. Шопена.

Наталья Ужви — талантливая российская органистка, клавесинистка и пианистка, обладающая блестящим образованием, полученным у самых лучших российских и зарубежных органистов. Она активно выступает с сольными концертами как в России, так и в Европе. Наталья не раз принимала участие в Летней академии в Граце (Австрия), а в 2008 году проходила стажировку в Летней академии органистов в Харлеме (Нидерланды). С 2014 по 2018 годы она была ассистентом главного органиста церкви Св. Марии в Любеке (Германия), а с 2018 по 2022 годы занимала должность кантора церкви Св. Северини в Гамбурге (Германия).