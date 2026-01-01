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Александр Иванов и Рондо
Билеты от 2500₽
Киноафиша Александр Иванов и Рондо

Александр Иванов и Рондо

Классик русского поп-рока с тонким чутьем на цепкие мелодии 12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте

Приветствуем вас на музыкальном празднике, где для вас выступят легендарные музыканты — Александр Иванов и группа «Рондо»! Их хиты, такие как «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!», «Московская осень» и многие другие, уже давно стали частью нашей коллективной музыкальной памяти. Зал всегда поёт эти песни хором, ведь это любимая музыка нескольких поколений.

Это не просто концерт, а встреча с собственной молодостью, которая никого не оставит равнодушным. Гарантированное ощущение праздника, море звука, света, видео и, конечно же, любимой музыки! Подготовьтесь к невероятному вечеру, наполненному эмоциями и воспоминаниями. Давайте вместе создадим неповторимую атмосферу!

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Январь
7 января четверг
19:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 2500 ₽

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