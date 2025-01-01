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Дон Жуан
Билеты от 1500₽
Киноафиша Дон Жуан

Спектакль Дон Жуан

Постановка
Новый драматический театр 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Дон Жуан Тенорио: мастер любовной авантюры и соблазнитель

Образ Дон Жуана Тенорио, пожалуй, один из самых противоречивых и многогранных в мировом искусстве. Его имя стало символом не только любовных похождений, но и цинизма, дерзости и аморальности. С одной стороны, он — истинный соблазнитель, способный обворожить любую женщину, с другой — человек, абсолютно безразличный к последствиям своих поступков.

Характер Дон Жуана
Жуан легко расстается с женщинами, не вникая в их чувства, как это случается с его возлюбленной Эльвирой, которую он бросает ради новой красоты. Его стремление к удовольствию не знает границ. Его мораль и честь не существуют, и даже убийство командора, вставшего за честь своей жены, не вызывает у него ни страха, ни раскаяния. В отличие от своего слуги Сганареля, который с тревогой предсказывает своему хозяину высшую кару, Дон Жуан остается безучастным к последствиям своих поступков.

Борьба с моралью и законами
Сганарель боится, что за грехи и святотатство его хозяина настигнет наказание, но для Дон Жуана любые законы — как земные, так и небесные — не имеют значения. Он выбирает порок и лицемерие, где лицемерие представляет собой бездушную бурю, в которой можно оправдать любой грех.

Тема рокового соблазнителя
Дон Жуан — это фигура, которая вызывает одновременно восхищение и осуждение. Его жизнь — это постоянное испытание границ морали, оно открывает перед зрителями образ человека, который искренне верит в свою свободу, отрицает ограничения и ставит на первое место свои желания. Однако, как бы ни казалась его жизнь наполненной удовольствием, всегда присутствует неведомая угроза, которая напоминает о последствиях его безрассудных поступков.

В ролях
Александр Зачиняев
Александр Зачиняев
Евгений Кениг
Алексей Спирин
Екатерина Демидова
Наталья Мехия

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Дон Жуан

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