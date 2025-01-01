Спектакль Мужской род, единственное число

Премьера в Московском театре-студии Всеволода Шиловского

Московский театр-студия Всеволода Шиловского с гордостью представляет премьеру комедии «Мужской род, единственное число». Это захватывающее произведение, ставшее классикой французского театра, обещает подарить зрителям множество ярких эмоций и остроумных ситуаций.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — молодой Луи Ламар, сын известного политика, который воспитывался без матери. Её исчезновение произошло много лет назад и до сих пор окутано тайной. В один из обычных дней в доме Ламаров появляется полковник Фрэнк Хардер, утверждающий, что он был давним другом отца Луи. Это неожиданное вмешательство в жизнь семьи нарушает привычный порядок вещей и приводит к комическим и порой абсурдным ситуациям.

Интересные факты

Комедия «Мужской род, единственное число» — это не только яркое произведение, но и важная часть театральной культуры. Она была написана известным французским драматургом и продолжает оставаться популярной на сценах театров по всему миру. Спектакль обещает быть насыщенным юмором и остроумными диалогами, которые понравятся как любителям театра, так и тем, кто ищет легкого развлечения.

Дата и место проведения

Премьера состоится в Московском театре-студии Всеволода Шиловского. Не упустите возможность стать частью этого театрального события! Следите за расписанием и покупайте билеты заранее, чтобы гарантировать себе место на этом увлекательном спектакле.