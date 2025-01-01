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Мужской род, единственное число
Билеты от 2000₽
Киноафиша Мужской род, единственное число

Спектакль Мужской род, единственное число

Постановка
Театр-студия Всеволода Шиловского 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Премьера в Московском театре-студии Всеволода Шиловского

Московский театр-студия Всеволода Шиловского с гордостью представляет премьеру комедии «Мужской род, единственное число». Это захватывающее произведение, ставшее классикой французского театра, обещает подарить зрителям множество ярких эмоций и остроумных ситуаций.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — молодой Луи Ламар, сын известного политика, который воспитывался без матери. Её исчезновение произошло много лет назад и до сих пор окутано тайной. В один из обычных дней в доме Ламаров появляется полковник Фрэнк Хардер, утверждающий, что он был давним другом отца Луи. Это неожиданное вмешательство в жизнь семьи нарушает привычный порядок вещей и приводит к комическим и порой абсурдным ситуациям.

Интересные факты

Комедия «Мужской род, единственное число» — это не только яркое произведение, но и важная часть театральной культуры. Она была написана известным французским драматургом и продолжает оставаться популярной на сценах театров по всему миру. Спектакль обещает быть насыщенным юмором и остроумными диалогами, которые понравятся как любителям театра, так и тем, кто ищет легкого развлечения.

Дата и место проведения

Премьера состоится в Московском театре-студии Всеволода Шиловского. Не упустите возможность стать частью этого театрального события! Следите за расписанием и покупайте билеты заранее, чтобы гарантировать себе место на этом увлекательном спектакле.

Режиссер
Всеволод Шиловский
В ролях
Глеб Гузей
Елисей Смолин
Татьяна Дербенева
Александр Гурьянов
Евгения Ядрец

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
18:00 от 2000 ₽

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