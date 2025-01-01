Спектакль Кастинг 81/18

Пять актрис в ожидании судьбоносной роли

В этом спектакле пять актрис сидят в ожидании своей судьбоносной роли. Каждая из них переживает свои мысли, сомнения, надежды и разочарования. Это не просто кастинг, а глубокое размышление о жизни, карьере и внутреннем мире женщины-актрисы.

Исследование феномена «актрисы»

Режиссёр Георгий Смирнов в своей постановке исследует уникальный феномен актрисы — женщину, способную через свою игру остановить время и изменить восприятие реальности. Он задаёт вопросы, которые не оставляют равнодушным: можно ли прожить свою жизнь в постоянном ожидании той самой роли? Может ли жизнь быть одной длинной репетицией, или в действительности у нас есть только один шанс, одна роль, одно настоящее существование?

Роль и энергия на сцене

Задача актрисы — не просто сыграть роль, а быть на сцене, передавать свою энергию и говорить со зрителем. Профессия актёра не имеет возраста, важно только оставаться верным своему делу и переживать каждый момент игры.