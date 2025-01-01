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Кастинг 81/18
Билеты от 1000₽
Киноафиша Кастинг 81/18

Спектакль Кастинг 81/18

Постановка
Театр на Таганке 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Пять актрис в ожидании судьбоносной роли

В этом спектакле пять актрис сидят в ожидании своей судьбоносной роли. Каждая из них переживает свои мысли, сомнения, надежды и разочарования. Это не просто кастинг, а глубокое размышление о жизни, карьере и внутреннем мире женщины-актрисы.

Исследование феномена «актрисы»
Режиссёр Георгий Смирнов в своей постановке исследует уникальный феномен актрисы — женщину, способную через свою игру остановить время и изменить восприятие реальности. Он задаёт вопросы, которые не оставляют равнодушным: можно ли прожить свою жизнь в постоянном ожидании той самой роли? Может ли жизнь быть одной длинной репетицией, или в действительности у нас есть только один шанс, одна роль, одно настоящее существование?

Роль и энергия на сцене
Задача актрисы — не просто сыграть роль, а быть на сцене, передавать свою энергию и говорить со зрителем. Профессия актёра не имеет возраста, важно только оставаться верным своему делу и переживать каждый момент игры.

Режиссер
Виктория Латышева
В ролях
Татьяна Сидоренко
Виктория Радунская
Лидия Савченко
Елена Габец

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
20 сентября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
11 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Кастинг 81/18 Кастинг 81/18 Кастинг 81/18 Кастинг 81/18 Кастинг 81/18 Кастинг 81/18 Кастинг 81/18 Кастинг 81/18

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