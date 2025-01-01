Меню
Средство Макропулоса
Билеты от 1000₽
Киноафиша Средство Макропулоса

Спектакль Средство Макропулоса

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Мистический детектив с элементами комедии

Эта комедия, как сказал сам автор, носит утешительный и оптимистический посыл, стремясь показать важность жизни и ценность каждого её этапа.

Оптимизм и жизнь: философия Чапека
«Почему оптимистично утверждать, что жить шестьдесят лет — плохо, а триста лет — хорошо?» — спрашивает Карел Чапек. В этой пьесе он затрагивает вопрос восприятия жизни и её ценности. Считая шестьдесят лет вполне достойным сроком жизни, он утверждает, что жизнь, несмотря на её трудности и страдания, всё равно прекрасна и достойна уважения. Чапек поднимает вопросы, не ограничиваясь привычными рамками оптимизма и пессимизма, предлагая зрителю задуматься о значимости самого процесса жизни.

Режиссер
Олег Леушин
В ролях
Карина Дымонт
Евгений Бакалов
Егор Кучкаров
Максим Метельников
Андрей Санников

28 ноября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1000 ₽

