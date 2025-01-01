Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Картины из жизни доктора Фауста
Билеты от 2000₽
Киноафиша Картины из жизни доктора Фауста

Спектакль Картины из жизни доктора Фауста

12+
Режиссер Егор Дружинин
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Уникальный перформанс о Фаусте

Балет по форме и притча по содержанию - это спектакль-pарадокс, который впервые привнесет на сцену театра кукол пластический перформанс. В этом проекте наряду с артистами театра будут работать профессиональные танцоры, создавая уникальную атмосферу.

Кто сыграет Мефистофеля?

Партию Мефистофеля исполнят известные современному зрителю артисты: Ильдар Гайнутдинов и Коля Багдасарян. История доктора Фауста будет рассказана на языке пластики - это становится экспериментом для театра кукол и уникальным опытом для зрителя, открывающим «разговор» о непреодолимом конфликте Света и Тьмы.

Глубинная история о борьбе

Зрители увидят ту часть жизни доктора Фауста - алхимика, ученого, астролога и мага, в которой Небо и Ад ведут борьбу за его душу. На кону ставится спасение, а искушением становится любовь. Это история о Фаусте и Маргарите, попытка понять момент, когда искреннее чувство переходит в губительную страсть.

Эмоциональная глубина спектакля

Как отмечает автор пьесы и режиссер-хореограф Егор Дружинин, «Спектакль может показаться мрачным, в нем есть серьезные эмоциональные триггеры, и мрачность может показаться нарочитой. Но в финале история приводит зрителя к свету, к надежде на хороший финал». Эта история содержит элементы борьбы добра со злом, а также моменты радостного экстаза, надежды и любви.

Художественный замысел

Художественный замысел спектакля необычайно выразителен: человек, попадая во власть низменных страстей, становится куклой в руках Мефистофеля. Художник спектакля Виктор Никоненко утверждает, что «Спектакль очень необычный, это синтез балета, театра кукол и классического театра. Работать здесь интересно и сложно, а это делает работу еще более захватывающей».

Техническое исполнение и куклы

Спектакль включает куклы разных систем с множеством трюков и приспособлений, позволяющих создавать иллюзию свободы от человека. Куклы будут на глазах зрителей меняться, «умирать», двигаться в прекрасной пластике, а бутафория будет работать на театральный эффект.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который обещает подарить зрителям незабываемые эмоции и глубокие размышления о человеческой природе.

Купить билет на спектакль Картины из жизни доктора Фауста

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
Февраль
11 декабря четверг
19:30
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 6000 ₽
12 декабря пятница
18:00
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 4000 ₽
21 января среда
19:30
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 4000 ₽
22 января четверг
19:30
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 4000 ₽
11 февраля среда
19:30
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 2000 ₽
12 февраля четверг
19:30
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 4000 ₽

В ближайшие дни

Аномалия
18+
Драма
Аномалия
21 января в 19:00 Театриум на Серпуховке
от 2000 ₽
Рождественская сказка «Новая звезда»
0+
Детские елки Детский
Рождественская сказка «Новая звезда»
23 декабря в 18:00 Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
от 950 ₽
Человек из кино - Чарли Чаплин
12+
Музыка
Человек из кино - Чарли Чаплин
17 октября в 11:00 Дворец на Яузе
от 3000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше