Спектакль Чиполлино

Чиполлино
Билеты от 1000₽
Режиссер Данил Салимбаев
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+
О спектакле

Балет «Чиполлино» в РАМТе

Яркий балет «Чиполлино» по мотивам знаменитой сказки Джанни Родари о приключениях мальчика-луковки. Спектакль создан заслуженным артистом России Генрихом Майоровым, который в своем творчестве использует разнообразные хореографические средства.

«Чиполлино» — это не просто балет, а настоящая сказка для всей семьи. Он наполнен характерными танцами, лирическими дуэтами и акробатическими трюками, которые помогают создать яркие образы забавных персонажей. Особое внимание привлекают декорации и костюмы, которые перенесут вас в жизнь итальянских предместий, где царят дружба, верность и поддержка.

Сюжетная линия

История «Чиполлино» рассказывает о настоящей дружбе и справедливости, о том, что даже самый маленький герой способен победить зло, если у него смелое сердце. Главный герой, Чиполлино, со своей подружкой Редиской всегда стремится помочь тем, кто попал в беду.

Неправду и зло олицетворяют Принц Лимон и его помощник Синьор Помидор, которые не упускают возможности лишить свободы невиновных. В этой яркой и динамичной истории зрители станут свидетелями многочисленных приключений Чиполлино и его друзей: они будут пробиваться сквозь преграды, спасать старших и разгадывать тайны.

Для всей семьи

Этот спектакль порадует как любителей классического балета, так и тех, кто просто любит добрые детские сказки. Приходите всей семьей, чтобы насладиться веселой и музыкальной атмосферой балета «Чиполлино». Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории, наполненной смехом и яркими эмоциями!

Июль
4 июля суббота
12:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 1000 ₽

Фотографии

