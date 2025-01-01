Спектакль Танго между строк

«Ничто не может остановить музыку»: спектакль о жизни и музыке Оскара Строка

Любовь, страсть и танго Оскара Строка

Режиссёр Наталья Ковалёва рассказывает о знаменитом композиторе Оскаре Строке, чья музыка тронула сердца целого поколения. Строк создал непревзойдённые мелодии танго и вальсов, которые исполняли звезды — от Петра Лещенко до Леонида Утёсова. Песни «Ах, эти чёрные глаза», «Спи, моё бедное сердце», «Не покидай, я умоляю» стали символами эпохи, даже когда их запрещали как «упадническое буржуазное искусство».

Чувства, которые живут в музыке

Этот спектакль раскрывает всю палитру человеческих переживаний — любовь, предательство, страхи и радости. Актёры проживают историю жизни под живую музыку оркестра, с вокалом и танцами, оживляя яркие эпизоды человеческой судьбы.

Памяти Фаустаса Латенаса

Как отмечает Наталья Ковалёва, спектакль посвящён памяти композитора Фаустаса Латенаса, чья работа над постановкой оборвалась его внезапной смертью. Но его идеи и замыслы живут в спектакле, доказывая: «ничто не может остановить музыку».