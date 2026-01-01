Спектакль «Кармен». Фламенко

«Кармен». Фламенко
6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+

О спектакле

Музыкально-танцевальный спектакль фламенко «Кармен»

В Концертном зале «Колизей-арена» состоится музыкально-танцевальный спектакль фламенко «Кармен». Постановка Натальи Зайковой, режиссера театра фламенко FABRICA DE TABACO, посвящена жизни, культуре и искусству цыган. Главная героиня, Кармен, является наследницей ритуалов и традиций фламенко, где мелодия, танец и гитара сливаются в единое целое.

«Кармен» — новый фламенко-спектакль, который держит зал в напряжении от первой до последней минуты. В нем участвуют лучшие исполнители России. Сочетание судьбы, страсти, вокала, театра и испанского темперамента создают уникальную атмосферу.

Магия фламенко

Создателям шоу удалось выделить из многовекового наследия основы фламенко — звуки, ритмы и чувства, которые передают информацию, скопившуюся за тысячелетия. Мелодия обретает телесную чувственность, а тело становится музыкальным инструментом, что вызывает настоящую магию.

Наталья Зайкова говорит: «У меня нет предпочтения к какому-то определенному стилю фламенко, мне интересны все жанры, так как в каждом можно выразить себя. Это целая гамма эмоций. В конечном итоге публика видит тот образ, который она почувствовала во время исполнения».

Завораживающее исполнение

Три составляющие фламенко — страстное пение, экспрессия танца и плач гитары — сливаются в единую картину, отражающую всю страсть легенды о свободолюбивой цыганке. Спектакль построен на органичном взаимодействии танца, авторского видеоряда и светового дизайна. Неподражаемый стиль авторской хореографии вместе с эстетикой танца не оставит равнодушным никого.

Продолжительность спектакля составляет 1 час 30 минут, он проходит без антракта. Это мероприятие станет ярким событием для любителей театра и искусства фламенко!

Режиссер-постановщик: Наталья Зайкова, театр фламенко FABRICA DE TABACO.

Июнь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
19 июня пятница
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 800 ₽
15 октября четверг
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 800 ₽
7 ноября суббота
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 800 ₽
5 декабря суббота
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 800 ₽

