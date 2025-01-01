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Спектакль Оркестр

18+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Интеллектуальная драма по пьесе Жана Ануя

В основе спектакля лежит интеллектуальная пьеса Жана Ануя, служащая лишь предлогом для сценического повествования. Действие разворачивается в послевоенной Франции, на некоем заштатном курорте, где постояльцев развлекает небольшой оркестр.

Сумасшедший Маню и его истории

При оркестре обитает местный сумасшедший Маню, который болен театром. В его голове разворачивается десяток историй, а музыканты становятся глиной, из которой он лепит своих героев. Каждый из оркестрантов рассказывает трагические эпизоды своей жизни, заново проживая их перед зрителями.

История человечества

Но это не просто рассказ о жизни одного оркестра — это история всего человечества, представленная под увеличительным стеклом во всей своей правде и неприглядности. Темы любви и ревности, молодости и старости, здоровья и болезни, мира и войны, жизни и смерти — все они переплетены в этом произведении.

Эмоции на сцене

Языком театра нам рассказывают о нас самих. Эмоции выражаются танцем, а музыка будит наши чувства. В «Оркестре» есть все: от самого неправдоподобного до исключительно реального, такого, что невольно оглядываешься, не был ли этот персонаж тем соседом, которому ты когда-то рассказал свою историю.

Узнаваемые истории

«Оркестр» — это набор таких узнаваемых и принимаемых близко к сердцу историй. Присмотритесь к этому оркестру — и вы обязательно отыщете там себя.

Жанр спектакля

Жанр спектакля, поэтически обозначенный театром как «печаль в ритме чардаш», в реальности представляет собой трагифарс, природа которого наиболее близка НДТ.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной и глубокой истории!

Режиссер
Лев Эренбург
В ролях
Хельга Филиппова
Ольга Альбанова
Татьяна Рябоконь
Даниил Шигапов
Евгений Карпов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 декабря
Небольшой драматический театр Санкт-Петербург, просп. КИМа, 6
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Оркестр Оркестр Оркестр

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