Спектакль Высоцкий. Спасибо, что живой

Вечер поэзии Владимира Высоцкого с Антоном Тарасовым

Русская поэзия на протяжении веков проникает в сердца людей своими разнообразными голосами: от гремящих до плавных, от шершавых до бархатных. Но самым музыкальным её глашатаем, безусловно, остаётся Владимир Высоцкий. Его проникновенные песни вызывают у слушателей по всему миру бурю эмоций и создают многомиллионный хор восхищённых поклонников. Хриплый баритон Владимира Семеновича до сих пор очаровывает тех, кто неравнодушен к искусству.

Сольный концерт Антона Тарасова

На грядущем сольном концерте Антона Тарасова зрители смогут погрузиться в магию поэтики Высоцкого. Уверенная декламация и чуткое восприятие стихотворений позволят Антону передать боль и переживания великого поэта, окутывая весь зал эмоциями. Антон Тарасов, психолог по образованию, выбрал для себя иное призвание — он стал композитором, писателем и основателем театра «НЕОЛИРА».

Образование и достижения

Антон Тарасов — автор многочисленных хитов и книг, таких как роман «Ирония фарта» и трёхтомник «Карельская сага», которые получили положительные отзывы критиков и читателей. Он также является продюсером и членом жюри главного поэтического конкурса Санкт-Петербурга «Битва Лириков», а также организует фестиваль «Белая ночь поэзии».

Программа вечера

Вечер начнётся увлекательной экскурсией по музею-квартире выдающегося русского архитектора Леонтия Николаевича Бенуа, в сопровождении арфы. Каждый гость получит welcome drink, а все билеты участвуют в розыгрыше призов от театра «НЕОЛИРА».

Комфорт и удобства

Первый ряд партера (VIP) оборудован удобными мягкими креслами. Билеты категории «Диваны» включают банкетное предложение с закусками, напитками и подарком от театра. Продолжительность мероприятия составит 1 час 30 минут.

О театре «НЕОЛИРА»

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году. В его репертуаре более ста мероприятий: поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, спектакли и стендапы. Каждый вечер «НЕОЛИРЫ» дарит зрителям уникальные эмоции, которые невозможно получить нигде больше.