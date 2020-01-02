Спектакль Девчата

Рождённым в СССР посвящается

От создателей «Нотр Дам де Пари»

Музыкальная комедия «Девчата», основанная на самом любимом советском кинобестселлере и одноимённой повести, не оставит равнодушным никого. Любимые герои фильма перенесены в более поздние 70-е годы, где их ждут неожиданные повороты, которых не было в киноленте, но были в оригинальной повести.

Яркая, талантливая, смелая и неожиданно музыкальная, старая комедия на новый лад заиграет новыми красками. Особенно, когда в ней зазвучат любимые советские хиты — какие именно, вы узнаете, посетив новый хит сезона: мюзикл «Девчата».

Только живой звук!

Яркие костюмы, масштабные декорации и, самое главное, любимые песни ждут вас!