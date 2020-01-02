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Девчата
Билеты от 600₽
Киноафиша Девчата

Спектакль Девчата

Постановка
Театр на Мельникова 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Рождённым в СССР посвящается

От создателей «Нотр Дам де Пари»

Музыкальная комедия «Девчата», основанная на самом любимом советском кинобестселлере и одноимённой повести, не оставит равнодушным никого. Любимые герои фильма перенесены в более поздние 70-е годы, где их ждут неожиданные повороты, которых не было в киноленте, но были в оригинальной повести.

Яркая, талантливая, смелая и неожиданно музыкальная, старая комедия на новый лад заиграет новыми красками. Особенно, когда в ней зазвучат любимые советские хиты — какие именно, вы узнаете, посетив новый хит сезона: мюзикл «Девчата».

Только живой звук!
Яркие костюмы, масштабные декорации и, самое главное, любимые песни ждут вас!

Режиссер
Юлия Свиридова
В ролях
Алексей Байков
Константин Барышников
Александр Луканичев
Анна Микульская
Наталия Колоскова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
3 августа
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
22 августа
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
28 августа
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
12 сентября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
28 сентября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
12 октября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
31 октября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
7 ноября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
23 ноября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
12 декабря
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
31 декабря
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
16:00 от 600 ₽
11 января
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
16:00 от 600 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 августа
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 1000 ₽

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