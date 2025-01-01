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Капитанская дочка
Киноафиша Капитанская дочка

Спектакль Капитанская дочка

12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует спектакль к просмотру школьникам

Спектакль театра «Камерная сцена» снован на знаменитой повести А.С. Пушкина. Это произведение является не только литературным шедевром, но и глубоким исследованием русской души.

Тема и содержание

Спектакль затрагивает важные и сложные вопросы о России и её истории. Пушкин мастерски описывает непостижимую тайну русского характера, в котором сочетаются такие противоположности, как:

  • романтизм и мечтательность,
  • стремление к высотам и широта души,
  • лень и тяга к хаосу,
  • иррациональная тоска.

В центре сюжета — чистая, юношеская любовь, полная самоотверженности и бескомпромиссности. Это произведение вдохновляет зрителей задуматься о своем месте в мире и о том, что значит любить по-настоящему.

Интересные факты

Стоит отметить, что повесть А.С. Пушкина, на основе которой создан спектакль, была написана в 1820 году и до сих пор остается актуальной. Пушкин считается основоположником современного русского языка, и его произведения изучаются в школах по всей стране. Спектакль обещает не только эстетическое удовольствие, но и углубленное понимание русской классической литературы.

Не упустите возможность увидеть это уникальное театральное событие, которое способно оставить след в душе и вдохновить на размышления о любви и жизни.

Режиссер
Софья Рубина
В ролях
Данила Колесников
Денис Котыков
Александр Шмелев
Иван Игонин
Алексей Якиманский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 16 октября
Камерная сцена Самара, Некрасовская, 27
18:30 от 500 ₽

Фотографии

Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка

В ближайшие дни

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